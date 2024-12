Un viaggio tra bellezze italiane

Elisabetta Canalis ha scelto di trascorrere le vacanze scolastiche del Thanksgiving in Italia, portando con sé la figlia Skyler Eva. La showgirl, che ha raggiunto i 46 anni, ha approfittato di questo periodo per riscoprire le meraviglie del suo paese d’origine. Le due hanno visitato diverse città, tra cui Milano, Roma e la splendida Sardegna, dove Elisabetta ha le sue radici.

Momenti di gioia e relax

Durante il soggiorno, Elisabetta ha condiviso sui social alcuni scatti della loro avventura a Sassari, accompagnati da una frase che esprime il suo attaccamento alla terra natale: “Qui sempre e per sempre”. La vacanza è stata caratterizzata da momenti di divertimento, come le giornate trascorse sulle piste di pattinaggio sul ghiaccio e serate in compagnia di amici. Non è mancato nemmeno un incontro speciale con la nonna Bruna, madre della showgirl, che ha reso il soggiorno ancora più significativo.

Riscoprire passioni e legami

Elisabetta ha anche raccontato della sua riscoperta della passione per l’equitazione, affermando di essere tornata a montare a cavallo dopo oltre vent’anni, grazie all’amica Lucy. Questi momenti, secondo le sue parole, sono stati inestimabili e fonte di grande felicità. La Canalis ha sottolineato come il Thanksgiving, pur essendo una festività americana, abbia assunto un significato speciale per lei, grazie alle persone meravigliose che la circondano, indipendentemente dal luogo in cui si trova.

Una famiglia a distanza

Nonostante la gioia di questi giorni trascorsi in Italia, il fidanzato di Elisabetta, Georgian Cimpeanu, è rimasto a Los Angeles. La loro relazione, pur essendo a distanza, sembra essere solida, e la Canalis ha dimostrato di saper bilanciare la vita familiare e quella sentimentale. La sua capacità di creare ricordi preziosi con Skyler, mentre mantiene i legami con il suo compagno, è un esempio di come si possa vivere serenamente anche in situazioni complesse.