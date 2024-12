Dormire nudi fa bene o male? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Dormire nudi: fa bene? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Alla domanda se si preferisce dormire nudi o con il pigiama c’è chi risponde la prima opzione, chi la seconda. Soprattutto durante la stagione estiva e soprattutto negli ultimi anni dove il caldo è stato a tratti insopportabile, sono tante le persone che hanno scelto di dormire nudi. Ma in realtà ce chi lo fa anche durante le stagioni fredde. Ma la vera domanda è: dormire nudi fa bene o fa male? Diciamo che come in tutte le cose ci sono dei pro e dei contro. Adesso andremo a vedere insieme sia i vantaggi sia gli svantaggi dell’andare a dormire nudi.

Dormire nudi: i benefici

Iniziamo con il vedere quali sono i benefici nel dormire nudi:

Temperatura corporea : dormire nudi regola la temperatura corporea e quando essa si abbassa, è molto più semplice addormentarsi e dormire bene;

: dormire nudi regola la temperatura corporea e quando essa si abbassa, è molto più semplice addormentarsi e dormire bene; Pelle: dormire nudi migliora anche la salute della pelle perché respira meglio. Inoltre, se si indossano ad esempio indumenti troppo stretti la notte si rischia di vedere comparire brufoli su schiena e glutei;

dormire nudi migliora anche la salute della pelle perché respira meglio. Inoltre, se si indossano ad esempio indumenti troppo stretti la notte si rischia di vedere comparire brufoli su schiena e glutei; Sistema immunitario : dormire nudi supporta anche il sistema immunitario, le cellule infatti, mentre il corpo risposa, si concentrano contro eventuali batteri e virus;

: dormire nudi supporta anche il sistema immunitario, le cellule infatti, mentre il corpo risposa, si concentrano contro eventuali batteri e virus; Anti stress: dormire bene allevia lo stress, quindi visto che a quanto pare dormire nudi consente di avere un sonno migliore, di conseguenza lo stress diminuisce;

dormire bene allevia lo stress, quindi visto che a quanto pare dormire nudi consente di avere un sonno migliore, di conseguenza lo stress diminuisce; Sicurezza in se stessi: dormire nudi aumenta la sicurezza in se stessi poiché spesso ci si sente insicuri quando si è nudi. Questo può portare benefici anche nella sessualità;

dormire nudi aumenta la sicurezza in se stessi poiché spesso ci si sente insicuri quando si è nudi. Questo può portare benefici anche nella sessualità; Salute vaginale: infine se si dorme nudi, quindi anche senza le mutande, si diminuisce il rischio di infezioni batteriche come conseguenza di quando ad esempio si indossano slip troppo aderenti.

Dormire nudi: i contro

Come abbiamo appena visto, sono davvero tanti i benefici del dormire completamente nudi. E’ bene tenere presente però che ci sono anche dei contro, vediamoli adesso insieme:

Sudore: un pigiama in cotone traspirante è in grado di assorbire il sudore;

un pigiama in cotone traspirante è in grado di assorbire il sudore; Barriera protettiva : il pigiama funge anche da barriera protettiva per la nostra pelle che se siamo nudi è a contatto con lenzuola e piumone, che possono contenere batteri;

: il pigiama funge anche da barriera protettiva per la nostra pelle che se siamo nudi è a contatto con lenzuola e piumone, che possono contenere batteri; Allergie: per chi soffre di allergie cutanee, l’andare a dormire nudi può favorire la comparsa di irritazioni cutanee.

Quindi, alla fine andare a dormire nudi ha i suoi benefici e vantaggi, ma anche l’andare a dormire con il pigiama. In breve non esiste una risposta universale se è meglio una o l’altra opzione, alla fine quello che conta è ciò che ognuno di noi preferisce. Se rinunciare al calore e al comfort del pigiama non fa per noi allora è bene continuare a indossare il pigiama, magari scegliendone uno in cotone traspirante. Se invece abbiamo bisogno di sentirci liberi allora va benissimo anche dormire nudi.