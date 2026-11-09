Francesco Sarcina stuzzica la discussione sulla trap, mentre Tony Effe si trasforma in Shaolin

Durante la puntata di “Ciao Maschio”, condotta da Nunzia De Girolamo, il frontman dei Le Vibrazioni ha suscitato scalpore con una serie di affermazioni nette. Quando gli è stato chiesto di confrontare tre volti noti del panorama musicale italiano – Fedez, Tony Effe e Sal Da Vinci – la risposta è stata immediata e priva di giri di parole.

Le parole di Francesco Sarcina su Fedez e Tony Effe

Sarcina ha dichiarato che, per quanto riguarda il vero concetto di “cantante”, solo Sal Da Vinci rientra nella sua definizione. “Tony Effe e Fedez non sono cantanti. Perché qui comunque si parla di musica” ha affermato, sottolineando un apparente divario tra le sue radici rock e le sonorità più satiriche della trap. Il cantante ha inoltre criticato l’uso massiccio dell’autotune, sostenendo che la voce dovrebbe essere al centro dell’artista e non la tecnologia.

Il punto di vista sulla tecnica vocale

Secondo Sarcina, la capacità di interpretare un brano con la propria voce è un valore imprescindibile. “Il canto è una forma d’arte che richiede allenamento, non basta un beat e un microfono”, ha proseguito, evidenziando la distanza tra la musica pop contemporanea e la tradizione cantautorale italiana.

Tony Effe: dal rap alla disciplina Shaolin

Nel frattempo, Tony Effe – nato Nicolò Rapisarda – ha intrapreso un percorso radicalmente diverso. In compagnia del creator Ale Della Giusta, si è trasferito a Zhengzhou, nella provincia di Henan, per partecipare a un ritiro di due settimane presso la Shaolin Yongqi Kung Fu School, situata a pochi minuti dal celebre Tempio di Shaolin.

L’accademia, diretta dal maestro Shi Yongzhi, offre un programma intensivo che combina allenamento fisico, meditazione e tecniche di desensibilizzazione al dolore. Gli allievi si svegliano all’alba, percorrono sentieri di montagna, praticano fino a sette sessioni quotidiane di kung fu e subiscono prove di resistenza, tra cui la rottura di blocchi di pietra a mani nude e l’assalto di bastoni di rattan sulle braccia.

Un percorso di disintossicazione e rinascita

Il giovane rapper ha spiegato che il ritiro è parte di una strategia più ampia per superare le dipendenze, in particolare quella dalla marijuana. Attraverso la disciplina fisica, ha cercato di sostituire il vecchio ritmo di vita con uno più salutare: corse mattutine, allenamenti intensi e una dieta rigorosa. Il costo del pacchetto “all inclusive” – alloggio condiviso, tre pasti al giorno e l’accesso a tutte le attività – è stato di circa 1.000 euro.

Durante il soggiorno, Effe ha dovuto affrontare momenti di difficoltà, tra cui febbre e la forte nostalgia per la famiglia. Non ha però rinunciato ai propri capelli, decidendo di non rasarsi, gesto insolito ma permesso dall’accademia grazie a un accordo speciale.

Tra gossip e benessere: l’impatto di queste dichiarazioni

Le parole di Sarcina hanno acceso un dibattito sui social, dove fan di entrambe le parti hanno difeso i propri idoli. Al contempo, il percorso di Tony Effe a Shaolin ha attirato l’attenzione di una community interessata al benessere mentale e fisico. I suoi video su Instagram (@TonyCocaZero) mostrano le corse al mattino e le sessioni di allenamento, cercando di trasmettere un messaggio di autocontrollo e di vita più sana.

Il cambiamento di rotta del rapper si è già riflesso nella sua musica: al Festival di Sanremo 2026 ha presentato “Damme ‘na mano”, brano dal tono più introspettivo rispetto ai precedenti lavori con la Dark Polo Gang. Alcuni critici ipotizzano che la nuova immagine – più vicina al lifestyle wellness – possa aprire nuove opportunità commerciali, mentre altri temono una perdita di autenticità rispetto al suo passato trap.

Nel frattempo, Sarcina ha evitato di approfondire la sua vita privata, citando la presenza dei figli come motivo per non discutere la sua precedente relazione con l’ex moglie Clizia Incorvaia. Ha però accennato a Naira, la moglie attuale, definendola un “punto di riferimento importante” nella sua vita quotidiana.

Da una parte troviamo il frontman rock che denuncia ciò che considera una perdita di valore artistico nella musica pop, dall’altra un rapper che cerca un nuovo equilibrio tra arte e salute attraverso l’antica disciplina Shaolin. Entrambi i percorsi offrono spunti di riflessione sul ruolo dell’autenticità nella cultura contemporanea.