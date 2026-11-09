Pierluigi Diaco si scusa ma promette cause legali per chi mette in dubbio la sua onorabilità.

Il Pierluigi Diaco, conduttore di BellaMa’, ha nuovamente aperto bocca sulla controversia scaturita dopo l’intervista a Alberto Ravagnani. Dopo una prima serie di scuse pubbliche, lo speaker ha precisato che non intende lasciare impunite le insinuazioni che hanno colpito la sua onorarità personale e professionale.

Il dibattito, nato sul piccolo schermo di Ballando con le Stelle e alimentato dai social, è diventato presto oggetto di discussioni tra i vertici della Rai. La direzione intrattenimento, attraverso una nota firmata da Angelo Mellone, ha riconosciuto che alcune domande poste a Ravagnani sono risultate eccessive, ma ha posto una linea netta sul rispetto dei diritti dell’intervistato.

Le scuse di Diaco e il limite alla difesa dell’onorabilità

Nel comunicato rilasciato dopo le polemiche, Diaco ha ammesso che “avrei potuto condurre l’intervista con toni diversi e meno incalzanti“, citando appunto il rimprovero della Rai. Ha inoltre riconosciuto di “non aver dovuto rispondere in diretta alle osservazioni di Milly Carlucci“, mostrando una disponibilità a accettare le critiche anche più aspre.

Nonostante questo, lo conduttore ha tracciato una linea invalicabile: qualsiasi allusione a comportamenti personali mai avvenuti è considerata offensiva. “Ciò su cui non posso transigere è l’offesa sotto forma di allusione alla mia onorabilità”, si legge nella dichiarazione, a cui seguirà l’autorizzazione ai propri avvocati di querelare chiunque diffonda tali insinuazioni, includendo anche la famiglia del giornalista.

Le reazioni di Milly Carlucci e della Rai

La conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, ha più volte criticato l’intervista, definendola “inaccettabile” durante la puntata di La vita in diretta del 6 novembre 2026. Le parole di Carlucci, poi accolte con apprezzamento dalla direzione Rai, sottolineano la volontà dell’emittente di proteggere i concorrenti del programma da situazioni di pressione eccessiva.

Le scuse aziendali non provengono da Diaco, ma dalla Rai stessa, che ha espresso rammarico per gli “eccessi” nella conduzione, ribadendo però che il giornalismo può fare domande difficili purché venga rispettata la dignità dell’intervistato.

Il colloquio in camerino: fatti e interpretazioni divergenti

Il punto focale della disputa è il breve incontro in camerino tra Diaco e Ravagnani, avvenuto prima della registrazione. Diaco, in una precedente partecipazione a Le Iene, ha spiegato di aver convocato l’ex sacerdote perché gli era stato riferito che non conosceva il formato del programma. L’obiettivo, secondo lo stesso, era “anticipargli con correttezza gli ingredienti dell’intervista”.

Ravagnani, tuttavia, ha riferito a Ballando con le Stelle di aver percepito un certo disagio durante il colloquio, alimentando le teorie di una possibile “avanzata” fuori luogo. Queste versioni hanno alimentato le voci su presunte intenzioni personali, spingendo Diaco a chiedere tutela legale contro le “ricostruzioni” non basate su prove concrete.

La polemica si divide in due ambiti distinti: da una parte le critiche legittime sulla modalità di conduzione dell’intervista, dall’altra le accuse infondate di comportamenti offensivi. Diaco sostiene che, mentre le prime sono accettabili e meritano un confronto, le seconde configurano una diffamazione che non può rimanere impunita.