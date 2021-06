Non sempre la pancia gonfia è legata solo a qualche kg in più in posti indesiderati. I fattori possono essere molteplici e per alcuni casi, sarebbe meglio rivolgersi al proprio medico.

Condurre una vita sana e mai sedentaria però, è indispensabile se si vuole dimagrire e sgonfiare la pancia.

A tal proposito, gli esercizi mirati alla zona addominale sono sicuramente un grande aiuto. Vediamo quali sono i più efficaci.

Dimagrire la pancia: gli esercizi da fare

Avvertire il bisogno di dimagrire sulla pancia può anche non arrivare solo dal desiderio di modificare la propria estetica, ma può essere una necessità legata alla propria salute. Per farlo in modo equilibrato, insieme ad una dieta per pancia piatta, personalizzata e prescritta da un esperto, occorre riservare una piccola parte della nostra quotidianità all’attività fisica, o almeno un minimo di tre giorni alla settimana, durante la quale non possono mancare gli esercizi mirati proprio alla zona addominale e ai fianchi.

Se manca il tempo per recarsi in palestra, in alternativa si possono trovare tantissimi corsi gratuiti o a pagamento sul web molto comodi per svoglere gli esercizi in casa propria.

I crunch

I crunch sono tra gli esercizi principali per dimagrire la pancia. Base, laterali, con gambe tese verso l’alto o inverso, cambiano ovviamente le posizioni ma sono tutti utili per allenare i diversi muscoli che compongono la zona addominale e bruciare i grassi in eccesso.

Plank

La plank è uno degli esercizi a corpo libero più detestati (soprattutto dai neofiti del fitness) e più complessi, ma dai risultati più efficaci. Ne esistono di diverse varianti, ma quella base e quella laterale, ripetuta per entrambi i lati ovviamente, sono quelle più adatte per dimagrire la pancia e allenare la resistenza.

Cyclette e forbice

Cyclette e forbice sono due esercizi, sempre a corpo libero, utili non solo a rafforzare la muscolatura della zona addominale, ma anche a stimolare il metabolismo, che ben funzionante, aiuta a perdere gli indesiderati kg in più.

Posizione del cobra

La posizione del cobra è un esercizio a corpo libero preso in prestito dalla disciplina dello Yoga. Ideale da fare verso la fine della sessione di allenamento, non solo aiuta ad allungare la muscolatura, ma dona anche una bella sensazione di rilassamento.

Raccomandazioni importanti

Prima di iniziare la vostra sessione di attività fisica quotidiana, è estremamente importante dedicare almeno mezz’ora al riscaldamento, con attività aerobica come la corsa, o la cyclette. Allenarsi “a freddo” infatti non va bene perché si potrebbe incorrere a dolorosi strappi muscolari, nel migliore dei casi. Altrettanto importante è la pausa di almeno 30 secondi tra un esercizio e l’altro, mantenendosi ben idratati di tanto in tanto.

In ultimo, prima di fare qualsiasi esercizio occorre informarsi sulla postura corretta, per non influire negativamente sulla colonna vertebrale, che dovrà essere ben allungata. Fondamentale, anche eseguire gli esercizi contemporaneamente ad una corretta respirazione, stando ben attenti a espirare ed inspirare portando la pancia in dentro durante lo sforzo.