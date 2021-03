Ricordata per aver rappresentato spesso la verità e la diversità raccontata dai suoi soggetti, Diane Arbus è una delle fotografe americane più discusse e amate del secolo scorso.

Chi era Diane Arbus

Diane Arbus, pseudonimo di Diane Nemerov (New York, 14 marzo 1923 – Greenwich Village, 26 luglio 1971), è stata una fotografa statunitense.

Cresce in una ricca famiglia di ebrei, proprietaria di “Russek’s” la catena di grandi magazzini, insieme ai genitori e i due fratelli, entrambi orientati verso il mondo artistico.

Frequenta la “Ethical culture school” di New York e a soli 14 anni incontra l’uomo della sua vita, Allan, commesso di un negozio di famiglia.

Compiuta la maggiore età decide di sposarsi e iniziare ufficialmente la sua storia con lui così inizia a lavorare come fotografa. Anche Allan è dotato dello stesso talento e durante la seconda guerra mondiale svolge il servizio militare lavorando come fotografo.

I progetti fotografici con il marito

Una volta tornato dalla guerra Allan si unisce a Diane per lavorare insieme a lei a dei progetti. Fondano insieme lo studio “Diane & Allan Arbus” dove collaborano e continuano a formarsi.

La giovane infatti non smette mai di imparare seguendo gli insegnamenti di grandi artisti tra cui Lisette Modell che le dona il coraggio che fin’ora le era mancato per esprimersi.

Il primo servizio della coppia esce su Glamour nel 1947, rivista con cui collaboreranno spesso negli anni successivi. Dopo alcuni anni a lavorare nel mondo della moda decidono di viaggiare per l’Europa dove incontra anche un giovane Stanley Kubrick alle prime armi. Il lavoro con il marito però non ha un lieto fine e infatti tra i due le cose finiscono con il sorgere degli anni ’60.

La separazione e i lavori individuali

Nel 1959 il matrimonio va in crisi e i due si separano, annunciandolo però solo molto più tardi alla famiglia. Nel frattempo la giovane ridefinisce il suo lavoro trovando progetti individuali tra cui collaborazioni Emile De Antonio e il Club ’82 per cui scatta spesso fotografie. Inoltre in questi anni scatta alcun delle sue fotografie più iconiche, che vedono protagonisti personaggi con cui instaura un forte legame intimo.

I suoi progetti vengono presentati nel 1965 al MOMA con una mostra dal titolo”Acquisizioni recenti”. Il progetto non è accolto da tutti con grande entusiasmo, spesso infatti è necessario pulire le sue opere dagli sputi dei visitatori che si mostrano ostili. Sviluppa un interesse verso il nudo e il freak che non sempre viene capito, ma che nonostante tutto le porta grandissimo successo. Ottiene infatti anche una borsa di studio della Guggenheim nel 1963.