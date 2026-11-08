Rob e Michaella si sono lasciati in modo drammatico al mixer di Boston, con accuse, rabbia e un addio notturno.

La undicesima stagione di Love Is Blind ha portato la sua vicenda più intensa nella città di Boston. Tra i protagonisti, Rob e Michaella sembravano aver trovato la sintonia giusta: coppia fidanzata, familiari già coinvolti, e un futuro che prometteva matrimonio.

Il percorso però ha avuto una brusca interruzione durante il tanto atteso mixer organizzato per far incontrare i fidanzati con gli amici delle rispettive famiglie. Quella serata, destinata a consolidare legami, si è trasformata in un campo di battaglia emotivo, culminato in una decisione che ha scosso tutti i partecipanti.

Il confronto al mixer di Boston: cosa è scattato

Nel cuore della notte, nella stanza affollata del locale scelto, Rob ha cominciato a mostrare segni di stress. Dopo aver osservato Michaella scambiare parole con Matt, un apicoltore conosciuto dal pod, ha alzato la voce davanti a tutti gli amici, affermando che la loro relazione era basata su poche settimane di conoscenza. “Him behaving that way just felt like such a betrayal to me“, ha dichiarato Michelella, tradotta in italiano: “Il suo comportamento mi è sembrato un tradimento”.

Le parole di Rob e le reazioni di Michaella

Rob ha poi continuato a lamentarsi del fatto che, a suo avviso, l’intero esperimento fosse una messinscena per la telecamera. Ha urlato: “What are you doing? You just met my parents“, cioè “Cosa stai facendo? Hai appena incontrato i miei genitori”. Michaella, visibilmente scossa, ha replicato con una frase che racchiudeva la sua delusione: “I have shown you the most I’ve ever shown anybody about myself and been so patient and kind“, tradotto in “Ti ho mostrato più di quanto avessi mostrato a chiunque, con pazienza e gentilezza”. Ha aggiunto: “How could you be saying these things in front of your friends and on camera?“, ovvero “Come puoi dire queste cose davanti ai tuoi amici e davanti alla telecamera?”.

Dopo la rottura: i messaggi di Michaella e la verità su Matt

Dopo l’incidente, Rob ha lasciato l’appartamento condiviso nella notte e si è allontanato senza alcuna discussione formale. Il giorno successivo ha contattato Michaella per una telefonata di quasi due ore, sostenendo che il suo comportamento non fosse stato causato da lei, ma da un “eccesso di ansia”. Michaella, però, ha trovato difficile accettare quella spiegazione, ribadendo che la rottura riguardava entrambi: “Era un’esperienza su di noi, non solo su di te”.

Parallelamente, la storia con Matt, l’apicoltore, è stata a lungo al centro dell’attenzione. Dopo le riprese, i due hanno iniziato una breve relazione che, secondo le parole di Michaella, è durata solo alcune settimane. Lei ha precisato che non c’era stato amore vero, ma una “grande amicizia che non doveva oltrepassare il confine dell’amicizia”. Matt, invece, aveva dichiarato di vedere nella coppia qualcosa di più serio, ma ha chiuso dicendo, in tono sarcasmo, che era felice di non aver portato il miele.

Nel frattempo, Michaella ha confidato a Tudum che la situazione era divenuta “un luogo molto oscuro” e che avrebbe preferito che Rob avesse lasciato il programma insieme a lei, per salvare la sua salute mentale. Ha anche sottolineato che la sua decisione di non voler continuare era stata chiara fin dall’inizio, ma che Rob non l’aveva ascoltata.

Rob, dal canto suo, ha ammesso di aver ceduto alla pressione dei telecamere e di non aver gestito la notte in modo maturo. Ha dichiarato: “Avrei dovuto comportarmi in modo più maturo e non fuggire”. Nonostante le divergenze, entrambi hanno riconosciuto punti positivi nella relazione: Michaella lo descrive come “un ragazzo dal cuore d’oro, con le migliori intenzioni, ma che ha ancora del lavoro da fare su se stesso”. Rob ha risposto che, come tutti, è umano e deve continuare a migliorarsi.