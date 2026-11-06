Paolo Bonolis svela la sua nuova storia d'amore con Carola Moroni e tranquillizza i fan sulla serenità della famiglia.

Il televisivo più noto della prima serata italiana ha recentemente interrotto la propria riservatezza per parlare di una questione personale: la sua vita sentimentale. Dopo mesi di indiscrezioni e di scatti paparazzeschi, il conduttore di 65 anni ha deciso di dare una risposta chiara, utilizzando i propri canali social come megafono.

Il post, pubblicato su Instagram, è stato accompagnato da un messaggio scritto in prima persona, in cui Paolo Bonolis ha dichiarato di aver trovato “un nuovo amore” e di frequentare una donna di nome Carola Moroni. L’annuncio è stato accolto da una ventata di commenti, alcuni di lode, altri di curiosità, ma tutti hanno avuto un elemento in comune: la voglia di conoscere i dettagli di questa nuova fase.

Bonolis rompe il silenzio sui social

Nel messaggio scritto dal conduttore, la prima frase è una scusa: “Scusate se, per una volta, mi affaccio a questo mondo per parlare di una questione personale”. Prosegue spiegando che, contrariamente al suo solito modo di stare lontano dai riflettori, oggi sente il bisogno di condividere un momento felice con i propri follower, soprattutto per il bene dei suoi tre figli. Carola, descritta con parole semplici ma affettuose, è presentata come la persona con cui sta vivendo “momenti davvero piacevoli”.

Il tono del post è privo di drammi: “È un periodo sereno e felice, a dispetto di certi spifferi che ogni tanto cercano di insinuarsi dalla finestra”. L’uso di metafore legate al vento suggerisce che le voci di corridoio possono arrivare, ma non hanno alcun impatto sulla sua tranquillità. Per chi si chiedeva se ci fossero tensioni nascoste, Bonolis chiude la comunicazione con una battuta ironica, consigliando i curiosi di leggere “Le cronache di Narnia” o la saga di “La torre nera” di Stephen King, dove le fantasie sono già dichiarate.

Chi è Carola Moroni: dal backstage al digitale

Carola Moroni è una romana di 32 anni originaria dei Castelli Romani. Laureata in Informatica, ha costruito la sua carriera nel settore digitale, occupandosi di gestione aziendale e di progetti tech. La sua comparsa a livello nazionale è avvenuta nell’estate 2023, quando ha partecipato come “tentatrice” al reality Temptation Island, suscitando l’attenzione del pubblico e dei media.

Dopo quell’esperienza televisiva, Carola ha scelto di ritirarsi dalle luci della ribalta, preferendo un profilo più riservato. Tra le sue passioni troviamo lo sport, in particolare l’arrampicata, e i viaggi, attività che la tengono lontana dagli occhi indiscreti della stampa. Il primo incontro con Bonolis sarebbe avvenuto nei corridoi di produzione della società Fascino, dove entrambi hanno lavorato negli ultimi mesi, creando così le basi per una frequentazione discreta, fino a quando il conduttore non ha deciso di renderla pubblica.

Il rapporto con Sonia Bruganelli e la dinamica familiare

Il divorzio tra Paolo Bonolis e la sua ex moglie Sonia Bruganelli è stato ufficializzato a giugno 2023, dopo ventuno anni di matrimonio. La coppia ha tre figli: Silvia, Davide e Adele. Fin dal momento della separazione, entrambi hanno più volte sottolineato la volontà di mantenere un clima di rispetto e collaborazione, sia a livello personale che professionale.

Il rispetto reciproco tra gli ex coniugi

Nel messaggio Instagram, Bonolis ha esplicitamente dichiarato di apprezzare il compagno di Sonia, il ballerino Angelo Madonia, e ha sottolineato che anche Sonia nutre stima per Carola. Questa affermazione mira a sradicare le voci di un ipotetico “veto” da parte dell’ex moglie nei confronti della nuova compagna. L’affetto per i figli rimane al centro della narrazione: “amiamo i nostri figli, viviamo per loro, stiamo bene e continuiamo a collaborare serenamente anche sul lavoro”.

Con queste parole, Bonolis dipinge un quadro di armonia familiare, dove la nuova relazione convive con la responsabilità genitoriale e con i legami professionali. L’assenza di tensioni apparenti, la presenza di rispetto reciproco e la conferma di un clima sereno sono gli elementi chiave del messaggio trasmesso ai fan e ai media.