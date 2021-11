Per il momento restano solo delle voci che impazzano sulle pagine di cronaca rosa, ma i fan sono in trepidante attesa di ricevere aggiornamenti e fanno già il tifo per loro: Deddy e Mariasole Pollio sono stati avvistati insieme a Napoli e tra loro potrebbe essere scattato persino un bacio.

Deddy e Mariasole Pollio avvistati insieme

Da diversi giorni impazzano le indiscrezioni su Deddy e Mariasole. Da alcune settimane, infatti, si vocifera che fra i due ci sia del tenero. I diretti interessati non hanno mai commentato la notizia, sulla quale finora non sono arrivate né smentite né conferme. Eppure gli occhi attenti dei fan (e dei più curiosi) non hanno fatto a meno di notarli insieme tra le strade di Napoli.

A condividere alcuni scatti che ritrarrebbero il cantante e la giovane attrice a cena insieme è stato Amedeo Venza, il quale ha commentato: “Svelato l’arcano! Deddy ultimamente è spesso con Mariasole Pollio”.

Le sue parole appiono piuttosto critiche: “Comunque, poco fa entrambi hanno postato la foto mentre erano in un ristorante, fatalità lei l’ha tolta mentre Deddy no… Vabbè, a me lei sembra una in cerca di visibilità… Giusto qualche mesetto di notorietà, dato che nel mondo del gossip non la conosce nessuno”.

Ad alimentare le voci su di loro sarebbe una fan di Deianira Marzano, che ha fatto sapere di averli visti insieme per le strade di Napoli (con tanto di foto).

Tra i due ci sarebbe stato anche un bacio, che resta tuttavia avvolto dal mistero: mentre mancano conferme sulla loro presunta love story, immagini del bacio ancora non ce ne sono, ma i fan sperano di vederli presto insieme sotto la luce del sole e senza paura degli occhi indiscreti dei paparazzi.

Deddy e Mariasole Pollio avvistati insieme: chi è il giovane cantante

Dennis Rizzi, in arte Deddy, leva 2002, è stato uno dei concorrenti più amati della scorsa edizione di Amici. Nulla ha potuto contro il suo amico Sangiovanni, che si è aggiudicato la vittoria nella categoria cantanti. Deddy è comunque riuscito a conquistare il pubblico, vantando numerosissimi fan che lo hanno sempre sostenuto durante la sua partecipazione all’interno della scuola e che ora non vedono l’ora di sentirlo cantare dal vivo.

Il giovane artista scoperto dall’intramontabile Maria De Filippi ha fatto parlare di sé anche per la love story nata tra i banchi con la ballerina Rosa. Tra i due le cose sembra non siano funzionate, ma il cuore di Deddy potrebbe essere stato rapito da una nuova fiamma.

Deddy e Mariasole Pollio avvistati insieme: tutto sulla giovane attrice

Napoletana doc, Mariasole Pollio è un’attrice di soli 18 anni. Appassionata di recitazione fin da piccola, ha frequentato un corso di teatro da quando aveva appena 3 anni, per poi intraprendere un corso di cinema (solo quattro anni dopo). Durante gli anni delle scuole medie ha aperto un canale Youtube, che in breve tempo ha ottenuto migliaia di visualizzazioni.

Il grande pubblico si ricorderà di lei per la sua partecipazione a Battiti Live, il programma condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

La giovane attrice ora potrebbe finire sulle copertine del gossip nostrano: la sua relazione con Deddy sarà confermata?