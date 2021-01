Il nuovo docu-reality della Rai “La Caserma”, in onda da Mercoledì 27 Gennaio, prevede che un gruppo di giovani ragazzi tra i 18 e i 23 anni vivano per sei settimane all’interno di una caserma e si sottopongano a un addestramento in vero e proprio stile militare.

A guidarli in questo percorso saranno sei istruttori professionisti, tra cui una sola donna: chi è Deborah Colucci e cosa c’è da sapere sull’atleta e istruttrice?

Chi è l’istruttrice Deborah Colucci

Deborah Colucci nasce in Basilicata ma si trasferisce da giovanissima in provincia di Roma, dove vive ancora oggi. Nella vita è allenatrice militare e atleta; compete nelle tostissime Spartan Race, gare in cui ci si sfida su percorsi ad ostacoli molto impegnativi fisicamente.

Nell’ambito delle competizioni ha ottenuto recentemente diversi successi tra cui un oro nella categoria Sprint della Spartan Race di Orte e uno nella categoria Super nella competizione di Misano Adriatico (2018). Anche nel 2019 ha ottenuto ottimi risultati nella Spartan Race Super Age Group classificandosi al terzo posto.

Dal suo profilo instagram (@deborah__colucci) possiamo notare che lo sport è la sua vita e che a esso si dedica con grande perseveranza; il suo motto, riportato nella bio del suo profilo è “Dare to believe” (Osa credere).

Notiamo inoltre che Deborah dedica molto tempo anche al suo amatissimo cane e ai viaggi, documentando il tutto sui suoi canali social.

Possiamo dire quindi che quasi sicuramente nel corso del programma Deborah si dedicherà a educare i ventuno ragazzi partecipanti al reality sia dal punto di vista militare che dal punto di vista fisico e sportivo. Insieme a lei, gli altri cinque istruttori (tra cui l’ex militare Simone Cadamuro e l’allenatore dell’astronauta Samantha Cristoforetti, Germano Capriotti) cercheranno di fare in modo che i concorrenti imparino la disciplina e il rispetto delle regole.