Dayane Mello rifiuta il GF Vip 7: è stata chiamata per tappare i buchi, ma non apprezza il cast.

Niente GF Vip 7 per Dayane Mello. La modella brasiliana, tramite il suo profilo Instagram, ha annunciato che non parteciperà ancora una volta al reality più spiato d’Italia perché non ama i personaggi che compongono il cast.

Dayane Mello rifiuta il GF Vip 7 per il cast

Da giorni, ormai, non si fa altro che parlare del probabile ingresso di Dayane Mello al GF Vip 7. La modella brasiliana ha deciso di interrompere il chiacchiericcio, ammettendo che non vestirà ancora una volta i panni di Vippona. E’ stata contattata da Alfonso Signorini e, in un primo momento, ha anche pensato di accettare. Poi, ha dato uno sguardo al cast e ha seguito un po’ la diretta su canale 55 del digitale terrestre.

Sono stati proprio i concorrenti e le loro ‘imprese’ a spingerla a rifiutare la proposta.

Le parole di Dayane Mello sul GF Vip 7

Dayane ha dichiarato:

“Chiariamo questa roba qua, ragazzi. Non lo faccio! Semplicemente per una cosa mia. Ho provato un po’ delle sensazioni la settimana scorsa. Magari avevo anche delle richieste per andare lì a fare il GF. Ma non voglio. Non voglio far parte di questo cast e a queste persone, perché hanno fatto veramente dei danni a tante persone dentro a oggi. No, semplicemente se non ci fossero quelle persone lì dentro forse… Se ci fossero persone con un po’ più di tatto”.

La Mello, quindi, ha deciso di rifiutare il GF Vip 7 perché non vuole far parte di questo cast.

Il pensiero di Dayane sui concorrenti del GF Vip 7

Prima di congedarsi dai fan, Dayane ha espresso il suo pensiero sui concorrenti del GF Vip 7. Lanciando anche una frecciatina agli autori, la Mello ha concluso: