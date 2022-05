David di Donatello 2022: quanto costano i gioielli di Miriam Leone

Miriam Leone è un’attrice seguitissima non solo per la sua bellezza e bravura, ma anche per i suoi look. Ai David di Donatello 2022 si è presentata poiché candidata come Miglior attrice protagonista nel ruolo di Eva Kant in Diabolik. A colpire però sono stati soprattutto i suoi gioielli.

Scopriamo quanto costano i gioielli che ha indossato Miriam Leone hai David di Donatello 2022.

I gioielli di Miriam Leone ai David 2022

Alla vigilia dei David di Donatello 2022 Miriam Leone era apparsa in un look total white.

Ma alla cerimonia vera e propria è apparsa con dei gioielli veramente di lusso. I gioielli sono di Bvlgari, della collezione Serpenti Turbogas. Sono in oro bianco e tempestati di diamanti e smeraldi. Sono di Alta Gioiellieria e quindi realizzata dalla Maison Bvlgari su richiesta.

Il collier è un modello rigido a cocker, con un grosso smeraldo verdissimo centrale. Il resto della collana ha dei piccoli smeraldi su tutta la lunghezza, più piccoli, incastonati e circondati da micro diamanti.

L’anello ha un grosso smeraldo incastonato a forma di rombo, con piccoli diamanti che lo circondando. La parte dov’è incastonata la pietra è molto doppia, per ospitare le pietre, mentre il resto è più sottile e delicato.

Gli orecchini sono dei micro pendenti. Hanno un fiocchetto di platino e di nuovo degli smeraldi di forma quadrata, mentre l’attacco effettivo all’orecchio ha incastonato un diamante abbastanza grande e di forma circolare.

Il costo dei gioielli

Proprio perché sono gioielli di Alta Gioielleria, creati su richiesta, non si conosce il prezzo effettivo. I dettagli vengono scelti dal cliente al momento dell’acquisto e ciò va a modificare il prezzo. Ad esempio questo cambia a seconda del numero di pietre, la loro grandezza e taglio.

Sul sito di Bvlgari possiamo però trovare dei modelli simili. Sono anche questi in oro bianco, diamanti e smeraldi e fanno parte di una collezione della maison, chiamata Diva’s Dream. Tra queste, ci sono un collana che costa circa 42,000 euro, un paio di orecchini a 30,000 e un anello a 2,390 euro. Possiamo quindi immaginare che i gioielli di Miriam Leone abbiano un prezzo anche superiore a questo.