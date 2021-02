Ventotto anni, giovane rapper italiano ai vertici della scena musicale: ecco chi è Dani Faiv e la sua storia.

Dani Faiv: chi è?

Dani Faiv è lo pseudonimo di Daniele Ceccaroni, nato a La Spezia nel 1993. La sua storia è quella di un giovane ragazzo ambizioso che desidera entrare nel mondo della musica.

E per farlo si guadagna da vivere svolgendo il lavoro di cameriere. Senza demordere, la sua carriera inizia a decollare e diventa uno dei rapper più talentuosi degli ultimi anni.

Il suo cammino nel mondo musicale inizia con il trasferimento dalla Liguria a Milano, dove, chi lo conosce da tempo sa, lavora contemporaneamente come cameriere.

Il suo stile può essere considerato trap e non passa inosservato a chi è del settore.

La grande svolta per la sua carriera arriva con la collaborazione con Jake The Smoker, pseudonimo di Giacomo Giuseppe Romano che lo porta a firmare con la Machete Empire Records con cui pubblica il singolo d’esordio.

Dani Faiv è molto attivo sui social, in particolar modo su Instagram dove può contare su 347 mila followers che lo supportano quotidianamente. Si contende il primato di rapper emergente con il maggior numero di followers con Random.

Carriera

L’esordio di Dani Faiv è nel collettivo Gran riserva con una pubblicazione nel 2014 del mixtape Toilette mixtape. Due anni dopo, nel 2016, arriva il mixtape di debutto Teoria del contrario, che precede l’EP 9 Days to kill, realizzato insieme a Strage, Blaze, Lanz Khan e Jangy Leeon.

La grande svolta per la carriera artistica di Dani Faiv arriva però nel 2017 con la conoscenza di Jack the Smoker, che porta all’uscita dell’album di debutto intitolato The Waiter, un omaggio al lavoro di cameriere che il rapper ha svolto per anni. Sempre nello steso anno pubblica il singolo Gameboy Color prodotto da Tha Supreme.

IL 2018 per il rapper ligure si apre con un’importante collaborazione con Nitro, nella traccia NVML del rapper di Vicenza. Nel mese di maggio pubblica il singolo Fortnite e il secondo album Fruit Joint, che riedita alla fine dello stesso anno. La riedizione si intitola Fruit Joint + Gusto ed è distribuito dalla Sony Music. L’album è ricco di collaborazioni, tra cui quelle con Nitro, MadMan, Shade, Tha Supreme. Grazie alla riedizione dell’album, Dani Faiv si esibisce al Nameless Music Festival e intraprende una tournée in tutta Italia.

Il 2019 prosegue all’insegna delle collaborazioni con altri rapper, sino a quando nel 2020, pubblica l’EP digitale Scusate. All’interno si trova il singolo Cioilflow, realizzato in collaborazione con Salmo. A maggio dello stesso anni Dani Faiv pubblica il suo terzo album, Scusate se esistiamo.