Cinque giornate, 23 appuntamenti e spettacoli nati dentro sette istituti penali minorili italiani: a Milano torna CURAE – Orizzonti.

Ragazzi e ragazze che vivono negli istituti penali minorili italiani salgono su un palcoscenico per la prima volta, usano la musica per raccontare rabbia e fragilità, oppure imparano a fidarsi degli altri attraverso il teatro. Sono storie che spesso restano nell’ombra, schiacciate dai reati commessi e dalle statistiche sulla criminalità.

Da questa idea parte CURAE – Orizzonti, il festival delle arti performative negli istituti penali per minorenni, giunto alla quarta edizione. Si svolge a Milano dal 30 novembre al 4 dicembre e propone cinque giornate con 23 appuntamenti tra spettacoli teatrali, musica, cinema, fotografia e incontri. L’obiettivo è portare fuori dalle mura del carcere le esperienze artistiche dei ragazzi e costruire un dialogo tra la giustizia minorile e la società.

Il festival e il Teatro Puntozero Beccaria

Il festival è organizzato da Puntozero Teatro, dal Centro per la giustizia minorile della Lombardia e dall’Associazione nazionale teatri e giustizia minorile, che quest’anno è presieduta dall’associazione CCO – Crisi Come Opportunità con Giulia Agostini. Il sostegno arriva dalla Fondazione ets KPmg Italia. La direzione artistica è affidata a Lisa Mazoni e Giuseppe Scutellà, fondatori della compagnia teatrale Puntozero nel 1995, associazione non profit.

La maggior parte degli appuntamenti si svolge al Teatro Puntozero Beccaria, sala costruita all’interno del carcere minorile milanese e regolarmente aperta al pubblico. Alcuni eventi si tengono anche a Base Milano e all’Università degli Studi di Milano. Mazoni spiega: «Attraversare le barriere fisiche e simboliche oltre le quali si tende a confinare la complessità della devianza minorile significa ricostruire una trama di relazioni, di cui la società stessa è chiamata a riconoscersi parte».

Il teatro dentro il carcere minorile

Mazoni sostiene che fare teatro, musica, fotografia e cinema in carcere porta con sé l’aspettativa che l’arte dimostri una utilità educativa. Su questo punto la direttrice artistica è chiara: «Fare teatro, musica, fotografia e cinema in carcere significa confrontarsi con l’aspettativa che il lavoro artistico debba dimostrare la propria utilità educativa. È una pretesa che non abbiamo. Crediamo sia necessario riconoscere all’arte la sua autonomia: è soprattutto nell’apertura di possibilità che risiede la forza dell’esperienza artistica».

In un istituto minorile, il teatro insegna a rispettare un impegno, a riconoscere il proprio ruolo in un gruppo e a confrontarsi con le emozioni. Offre anche la fiducia di un adulto e la possibilità di essere riconosciuti per ciò che si sa fare, non soltanto per gli errori commessi.

Il festival punta inoltre a far entrare le opere realizzate negli istituti nella vita culturale di Milano, perché siano ascoltate e discusse per quello che esprimono. Sul palcoscenico milanese arrivano esperienze nate in sette istituti penali minorili italiani.

Il programma: dal teatro di Catanzaro alla musica rap

Lunedì 30 novembre il festival si apre con Non ti pago di Eduardo De Filippo, portato in scena dalla compagnia Finché non capita a te dell’istituto penale per minorenni di Catanzaro. Il giorno dopo la compagnia Puntozero presenta il primo studio di AI Will Shakespeare. Mercoledì 2 dicembre va in scena Portami là fuori, una serata di teatro e musica con i giovani degli istituti di Acireale, Airola e Quartucciu. Giovedì 3 dicembre arrivano Traggiche criature, realizzato con i ragazzi dell’istituto Fornelli di Bari, e il video 8 in 1 colpo dell’istituto di Catania.

Uno spazio importante è dedicato alla musica. Mercoledì 2 dicembre, alle 17.30, al Teatro Puntozero Beccaria è in programma Fuori traccia (Storie che cambiano ritmo, a cura di CCO) Crisi Come Opportunità, in collaborazione con Music Innovation Hub e Fondazione Madre, presieduta da Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro. Il tema è il potere della musica come strumento di cambiamento personale e sociale.

Luca Caiazzo, in arte Lucariello, rapper napoletano che si occupa dei laboratori rap nelle carceri minorili nell’ambito dei progetti di CCO, racconta: «In carcere il tempo si ferma. Dargli un senso ha un valore immenso. Nei nostri laboratori di rap i ragazzi trasformano il loro dolore in poesia e scoprono che emozionare qualcuno con la propria voce, con la propria storia, vale più del finto paradiso di lusso che abbiamo costruito per loro. Quello che viene fuori da una loro strofa difficilmente lo troverete nei numerosi fascicoli che li riguardano». Il progetto è presente al momento in sette istituti penali per minorenni.

Un incontro sul metodo e la Carta CURAE 2026

Durante il festival educatori, artisti, operatori culturali, personale della giustizia minorile e rappresentanti delle istituzioni si confrontano sul ruolo delle arti performative negli istituti, sui risultati raggiunti e sulle difficoltà che impediscono a molte esperienze di diventare strutturali. Il 3 dicembre, all’Università degli Studi di Milano, un incontro affronta opportunità e rischi del teatro negli istituti penali minorili. Partecipano, tra gli altri, il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità Antonio Sangermano, la direttrice del Beccaria Eleonora Cinque e la comandante Iolanda Tortù.

Il percorso si chiude venerdì 4 dicembre con la presentazione della Carta CURAE 2026, un documento che raccoglie principi, pratiche, punti di forza e criticità del lavoro artistico negli istituti. L’obiettivo è dare continuità a queste esperienze, evitando che restino iniziative isolate legate alla disponibilità dei singoli operatori o alla durata dei finanziamenti.

Gli eventi sono gratuiti, ma la prenotazione è obbligatoria. Il programma completo e dettagliato si trova sul sito.