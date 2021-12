Cristiano Di Luzio, imprenditore e modello classe 1990, è noto al pubblico per aver partecipato ad una puntata di Ciao Darwin, “Uomini contro Mutanti”, nella quale sfila in intimo. Conosciamolo meglio.

Chi è Cristiano Di Luzio

Cristiano Di Luzio è nato nel 1990 e che la sua città di origine è Anzio, località di mare a circa 60 chilometri da Roma.

La sua attività attuale è quella di imprenditore, ma ha iniziato il suo percorso professionale come modello. Di lui si ricorda, in particolare, la partecipazione all’ottava edizione di “Ciao Darwin” nel 2019, nella puntata “Umani contro mutanti”, dove ha sfilato indossando biancheria intima.

La vita privata di Cristiano Di Luzio è nota ed è da qualche tempo sotto ai riflettori per la sua relazione con Rita Rusic. Tra i due ci sono molti anni di differenza, ma l’intesa pare essere davvero molto solida.

E la loro partecipazione a Pechino Express 2022 nella coppia de “I fidanzatini” dimostra che hanno un feeling e un’intesa davvero a prova di bomba! Oltre questo, di Cristiano non si hanno molte altre informazioni. La sua personalità sembra essere quella di un ragazzo molto riservato.

Cristiano Di Luzio a Pechino Express 2022

Cristiano Di Luzio partecipa a Pechino Express 2022, insieme alla compagna Rita Rusic, con la quale forma la coppia de “I fidanzatini”; occasione che gli permetterà di farsi conoscere e di far scoprire anche la sua personalità, magari rivelando qualche particolare in più sulla sua vita e sulle sue esperienze più importanti.

Si può immaginare che, grazie al suo fisico atletico e agli allenamenti a cui sicuramente si sottopone quando va in palestra, probabilmente Cristiano Di Luzio riuscirà a reggere bene la fatica del lungo viaggio che lo attende. Avere accanto la sua compagna di vita, inoltre, potrebbe aiutarlo ulteriormente, ma tutto questo lo scopriremo non appena Pechino Express sarà iniziato!

Pechino Express torna con l’edizione 2022 dopo la pausa dello scorso anno. Il reality vede di nuovo confermato Costantino della Gherardesca alla conduzione, ma c’è una novità molto importante: non andrà più in onda sulla RAI, ma su Sky. Per quanto riguarda i concorrenti, sono state selezionate le 10 coppie che dovranno percorrere i chilometri dell’itinerario. Ci sono protagonisti del mondo dello sport, come Ciro Ferrara, che partecipa con suo figlio, oppure personaggi famosissimi del mondo dello spettacolo come Natasha Stefanenko, che, invece, partecipa con sua figlia.

L’itinerario che le coppie dovranno affrontare è quello de “La rotta dei Sultani“: si tratta di un meraviglioso percorso che permetterà loro di attraversare il Medio Oriente e arrivare in luoghi splendidi come Petra e Dubai. E’ un viaggio che, infatti, tocca la Turchia, l’Uzbekistan, la Giordania, gli Emirati Arabi.