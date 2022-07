Covid, report Iss: in calo indice Rt e incidenza

Sull’ondata estiva di Covid arriva il report Iss che spiega come siano in calo indice Rt e incidenza. I dati settimanali dell’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento del coronavirus sono chiari: scende l’indice di contagio Rt, che però è ancora attestato per ora sopra la soglia epidemica, e scende anche l’incidenza.

Tutto questo è stato rilevato nel periodo fra il 29 giugno e il 12 luglio 2022.

Covid, in calo indice Rt e incidenza

Il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 snocciola dati e cifre precise secondo cui l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,23. Si tratta quindi di un valore in diminuzione rispetto alla settimana precedente (1,34). Negli ultimi sette giorni l’incidenza nazionale poi scende da 1.158 a 977 ogni 100mila abitanti.

Si registra anche un calo dell’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero.

Salgono intensive e ricoveri ordinari

Secondo quali numeri? Dall’1,15 del 5 luglio all’1 del 12 luglio. In ordine alle terapie intensive il tasso di occupazione sale al 4,1% contro il 3,9% . E quello di occupazione in aree mediche a livello nazionale? Il valore sale al 17,1% secondo l’esito della rilevazione giornaliera al 21 luglio dell’Iss e lo fa contro il 15,8% relativo invece alla precedente rilevazione giornaliera, vale a dire quella del 14 luglio scorso.