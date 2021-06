L’estate è finalmente arrivata e già da moltissime settimane pensiamo alle vacanze e a quando potremo goderci il meritato riposo. Ma se purtroppo mancano ancora troppi giorni, non abbiamo altra alternativa che immaginare e sognare. Un rimedio però in realtà ci sarebbe: indossare qualche indumento che ci ricordi delle vacanze e del mare, ad esempio il costume intero.

Questo, versatile e capo jolly, può essere indossato con qualunque cosa e non è solo limitato al mare e alla spiaggia. I look a disposizione con cui abbinarlo sono diversi, anche per la città. Ecco qui di seguito i look da cui prendere spunto per il costume intero e i consigli su come indossarlo.

Costume intero: i consigli su come indossarlo in città

Non è vero che il costume è solo capo esclusivo del mare e della spiaggia.

Si può indossare anche in città con capi basic e da tutti i giorni, rigorosamente cittadini, creando lo stesso outfit cool e molto stilosi. Dalla camicia agli shorts fino alle gonne: si può abbinare veramente con tutto. L’unica accortezza è non farlo sembrare “troppo costume”, cercando di optare per tinte unite o quelli con scritte, in tessuti laminati o motivi floreali. Meglio evitare quelli con troppe aperture o quelli con particolari stampe come il motivo a righe in colori troppo accesi.

Costume intero, come indossarlo: i look da copiare

Per prima cosa, vi proponiamo i look più semplici da ricreare, l’ideale per chiunque, sia per le più appassionate di costumi che metterebbero ovunque sia per chi è più restia. Infatti, non basta indossare chissà che cosa per creare un look stiloso. Servono capi basic come una camicia bianca un po’ over e uno shorts e molti accessori che fanno la differenza nell’outfit, cambiando il mood e lo stile, da elegante a casual, dal giorno alla sera.

Costume intero, come indossarlo: gli outfit più semplici

Iniziamo con un look molto facile da ricreare, costituito da un costume intero tinta unita, meglio se nero, shorts di jeans lavaggio chiaro e camicia bianca leggermente over e sbottonata, in modo da far intravedere il dettaglio del pezzo sotto. Completate il look con una cintura gioiello sui toni dell’oro e una sneakers.

Se invece avete voglia di osare un po’ di più per la sera potete indossare lo stesso costume intero con una gonna in simil pelle sui toni del nero e dei sandali alla schiava.

Invece se siete più persone sobrie, potete abbinare un costume anche a motivo floreale con dei bei pantaloni lunghi. Scegliete voi se optare per un taglio morbido o un pantalone palazzo, l’ideale anche per look serali e molto ricercati. Completate con accessori oro e con un tacco nero. Borsa? Una bella pochette è la soluzione vincente.

Costume intero, come indossarlo: i look più ricercati

Infine, se invece avete bisogno di look più ricercati ed eleganti e volete giocare con il costume intero, potete abbinarlo ad una bella gonna plissettata sui toni neutri come beige, bianco panna o rosa antico. Il tocco sofisticato della gonna in perfetto contrasto con l’aggressività del costume renderà il vostro look ancora più chic e di tendenza.

E ancora, per quelle dallo stile elegante e classico, perché non abbinare un bel costume intero tinta unita su nuance chiare con un completo gilet a giacca senza maniche con bermuda a pantaloncino ton sur ton? Farete un figurone!