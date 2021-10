Manca davvero pochissimo ad Halloween. Se hai in programma una festa con gli amici ma non hai ancora deciso come travestirti in occasione della notte più spaventosa dell’anno, abbiamo pensato a qualche suggerimento per te: mettiti d’accordo con le tue amiche per realizzare uno strano mix di personaggi tra star internazionali, fenomeni trash e volti della televisione italiana.

Noi ti proponiamo alcuni esempi. Pronta a stupire?

Come travestirsi a Halloween secondo il segno zodiacale

Avresti mai pensato di avere qualcosa in comune con Angelina Jolie o con Beyoncé? Secondo le stelle è possibile! Sono tantissime infatti le caratteristiche che accomunano le persone in base al segno sotto cui sono nate. Un’idea quindi potrebbe essere quella di vestirsi in base al segno zodiacale che ci collega ad una personalità dello star system.

Ecco quindi una celebrità (e i personaggi interpretati) per ogni segno.

Il segno zodiacale dell’Ariete

Il segno dell’Ariete ha un carattere fiero e coraggioso ma può essere anche molto caparbio. Non è un caso infatti, vederlo raggiungere con successo i propri obiettivi, ad ogni costo. Tra i personaggi di questo segno spicca senza dubbio l’iconica Sarah Jessica Parker. Hocus Pocus oppure Sex and the City? A te la scelta!

Il segno zodiacale del Toro

Testardo, leale e anche se lo da poco a vedere, molto romantico e legato alle tradizioni. È il segno del Toro. Se cerchi l’originalità ma non vuoi rinunciare alla classe neanche ad Halloween, un costume ispirato ad una star internazionale potrebbe essere quello della diva per eccellenza: Audrey Hepburn.

Il segno zodiacale dei Gemelli

Chi è del segno dei Gemelli è capace di adattarsi alle situazioni e ha anche una personalità persuasiva. Ma spesso si ritrova ad essere divorato dall’indecisione. Una star di Hollywood contemporanea nata proprio sotto questo segno è Angelina Jolie. Non ti resta che trovare il tuo Brad! O forse preferiresti il costume da Maleficent?

Il segno zodiacale del Cancro

Sensibilità, gentilezza e senso famigliare sono racchiusi dentro una scorza dura per quelli nati sotto il segno del Cancro. Stiamo parlando di sentimenti, per così dire, nobili mai mostrati troppo facilmente e a rappresentarli tutti è una diva italianissima, ovvero Sabrina Ferilli.

Il segno zodiacale del Leone

Orgoglioso, coraggioso, può essere un vero e proprio leader. Il costume perfetto per il Leone è quello che raffigura Jennifer Lopez. Cantante, attrice, ballerina, imprenditrice, produttrice discografica, cinematografica e per non farsi mancare nulla, anche mamma. Serve altro per farle conquistare di diritto lo scettro di leader indiscussa delle star?

Il segno zodiacale della Vergine

I nati sotto il segno della Vergine sono praticamente quei figli che ogni genitore sogna di avere: organizzati, schematici, analitici e molto, molto curiosi. Sembrano non avere alcun difetto! Così come alcun difetto sembra avere una star che in quanto a popolarità può fare tranquillamente a gara proprio con “Jenny from the Block”, stiamo parlando di Beyoncé.

Il segno zodiacale Bilancia

I Bilancia non si tirano mai indietro se si tratta di provare esperienze sempre diverse e intraprendono la nuova avventura che si prospetta davanti a loro con molto entusiasmo! Nata sotto questo segno è anche Gwen Stefani. Cantautrice, rocker, personaggio televisivo e stilista, è sempre pronta ad impegnarsi in generi musicali e ruoli diversissimi.

Il segno zodiacale dello Scorpione

Testardo ed estremamente passionale, per niente timido. Il segno dello Scorpione sa esattamente ciò che vuole e non ha paura di utilizzare qualsiasi mezzo pur di andarselo a prendere. Dello Scorpione è anche Julia Roberts. Se anche tu sei del suo stesso segno potresti enfatizzarne le caratteristiche travestendoti da Vivian Ward di Pretty Woman!

Il segno zodiacale del Sagittario

Grandi viaggiatori, provetti sportivi. Se c’è una cosa che i Sagittario proprio non riescono a fare è stare fermi. Insomma, dei veri e propri “casinisti” nel senso più simpatico del termine. Tra le star di questo segno c’è la “Queen” della televisione italiana Maria De Filippi. Non ha certo bisogno di presentazioni.

Il segno zodiacale del Capricorno

Il segno del Capricorno è caratterizzato da una forte ambizione accompagnata da grande intelligenza. Ma a differenza di altri segni, che non guardano in faccia nessuno pur di raggiungere gli obiettivi prefissati, chi nasce sotto questo segno sa essere anche molto paziente. A rappresentare tutti questi pregi è una reale d’eccezione, la duchessa di Cambridge Kate Middleton.

Il segno zodiacale dell’Acquario

Chi nasce sotto questo segno ha la creatività nel DNA e ad agevolare questo lato artistico è anche una mentalità molto aperta. Tra le personalità dello star system dell’Acquario troviamo la donna che, nei primi anni 2000 ha dato un vero e proprio volto al sostantivo “ereditiera”: Paris Hilton. Non dimenticare di circondarti di chihuahua! Altrimenti, che travestimento sarebbe?

Il segno zodiacale dei Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci sono sensibili, romantici e molto sognatori. Caratteristica che spesso li fa apparire con la testa tra le nuvole. Tra le star di questo segno, Liza Minnelli, attrice e cantante molto che ha trovato l’apice della sua carriera negli anni ’70. Eccentrica al punto giusto, non può che essere il travestimento perfetto!