Il cardigan giusto trasformerà ogni look autunnale con stile e comfort, basta scegliere il modello e il colore giusti.

L’autunno è la stagione in cui la ricerca di capi versatili diventa urgente: le temperature oscillano tra il fresco mattutino e i pomeriggi ancora tiepidi, e il guardaroba deve sapersi adattare rapidamente. In questo contesto il cardigan riemerge come protagonista indiscusso, capace di coniugare comfort e stile senza sforzo. Le ultime settimane hanno visto una proliferazione di modelli che reinterpretano trend estivi – come i tie-front – per renderli adatti al clima più fresco, aggiungendo dettagli che ne aumentano la personalità. Esperti di moda come Shannen Zitz, Associate Style & Reviews Editor di Women’s Health, e Christian, Style and Reviews Director di Men’s Health, hanno analizzato le proposte più interessanti, offrendo una panoramica dettagliata per chi vuole rinnovare il proprio look.

Dettagli bow e tie-front: il passaggio dal summer al fall

Il bow craze che ha invaso le collezioni estive non è destinato a scomparire con l’arrivo delle prime piogge. I cardigan con chiusure a fiocco, ispirati ai top tie-front, mantengono la sensazione di leggerezza ma introducono una struttura più strutturata grazie a colletto e polsini a contrasto. Sostituire il baby pink o il bright blue con tonalità più autunnali – ad esempio verde militare o borgogna – permette di creare un outfit equilibrato: una maglietta bianca sotto, una gonna di denim e un paio di stivaletti completano la scena. Questo approccio consente di passare dal pomeriggio al tramonto senza cambiare capi, valorizzando l’effetto “cool girl” ricercato da molte fashion-lover.

Palette di colore: 11 tonalità perfette e 26 opzioni disponibili

Una delle scoperte più interessanti è la disponibilità di 11 tonalità perfette per l’autunno in un’unica linea di cardigan. Queste sfumature includono il classico olive army il maroon deep e il soft taupe tutte studiate per armonizzarsi con le tonalità naturali della stagione. Inoltre, Amazon Essentials propone una versione ultra-leggera del cardigan a soli $15 declinata in 26 colori diversi, tra cui molte varianti adatte al fresco autunnale. La scelta di un colore accattivante permette di inserire un tocco di vivacità in outfit altrimenti neutri, mentre le nuance più sobrie si prestano a contesti lavorativi o a cene informali.

Il valore del dettaglio: bottoni grandi e orli spessi

Oltre al colore, sono i particolari di design a fare la differenza. Bottoni in formato “oversize” e orli chunky donano al capo un aspetto di alta qualità rendendolo adatto sia per una passeggiata in città che per una riunione in ufficio con aria condizionata forte. La combinazione di colletto a contrasto e polsini coordinati aggiunge un tocco di modernità, trasformando il semplice cardigan in un vero e proprio statement piece.

Abbinamenti pratici: dal casual al professionale

Una delle virtù del cardigan è la capacità di adattarsi a diverse tipologie di outfit. Per un look casual si può sovrapporre a una t-shirt bianca e a una gonna di jeans, completando con sneakers basse e una borsa a tracolla. In ambito lavorativo, la stessa maglia può essere indossata sopra una camicia o un top in seta, abbinata a pantaloni a sigaretta o a una gonna a tubino; i bottoni grandi mantengono il capo leggibile anche a distanza. Per le serate più fredde, abbinarlo a una maglia a collo alto o a un pullover oversize, con leggings termici e stivaletti pesanti, garantisce calore senza rinunciare al design. Le possibilità sono infinite, grazie anche alla leggera struttura del tessuto che permette di indossare il cardigan sia aperto che chiuso, con il primo bottone o tutti bloccati.

Scegliendo tra le tonalità proposte, puntando sui dettagli come fiocchi, bottoni grandi e orli spessi, e sperimentando gli abbinamenti suggeriti da esperti come Zitz e Christian, è possibile creare look versatili adatti a ogni occasione, dalla pausa caffè al lavoro, fino alle serate fuori con le amiche.