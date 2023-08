Come ristrutturare casa con stile ottimizzando i costi

La ristrutturazione della casa non è necessariamente un intervento dagli alti costi e invasivo, infatti è possibile rinnovare l’ambiente domestico anche con un budget contenuto e con poco stress. È sufficiente seguire alcuni accorgimenti utili per ammodernare l’abitazione in modo low cost, ma senza rinunciare a un risultato che garantisce anche stile e qualità.

In questi casi bisogna partire da una corretta pianificazione del tipo di intervento da realizzare, per definire quali ambienti ristrutturare e quali lavori eseguire.

Inoltre, è necessario calcolare bene i costi e prevedere dei fondi extra per gli imprevisti, per gestire l’operazione con la massima serenità anche in caso di problemi inattesi. Bisogna infine stabilire quale stile adottare, considerando i propri gusti, le tendenze del momento e le caratteristiche dell’immobile.

Definire il progetto e chiedere dei preventivi per calcolare il budget

Per ristrutturare casa con stile e in modo sostenibile per le proprie finanze è importante stabilire quali interventi effettuare e analizzare i preventivi messi a disposizione dalle imprese, così da essere in grado di fissare un budget adeguato e definire le priorità degli interventi da realizzare: infatti, è necessario tenere conto di tante voci di spesa, tra cui il costo dei materiali, la manodopera ed eventuali opere edilizie aggiuntive, quindi per una stima precisa è necessario rivolgersi a dei professionisti.

Al giorno d’oggi, per disporre di una valutazione rapida e attendibile è possibile procedere al calcolo di preventivi online per la ristrutturazione di casa affidandosi a siti specializzati come Lavorincasa.it, che si contraddistingue per un servizio gratuito che permette di ottenere tutte le informazioni di cui si ha bisogno. Naturalmente, tutte le offerte e le stime vengono fornite da imprese, fornitori, artigiani e professionisti del settore casa.

Valutare il preventivo e stabilire gli interventi prioritari

Una volta ottenuto il preventivo della ristrutturazione, oppure un’indicazione generica dei costi da sostenere, è possibile analizzare con attenzione il progetto e scegliere quali interventi realizzare.

Bisogna valutare bene il rapporto costi-benefici di ogni opzione in base al budget, per capire ad esempio se conviene concentrarsi appena su un ambiente, modificare il tipo di rivestimenti per risparmiare o concentrarsi su dei ritocchi estetici come la tinteggiatura delle pareti.

Per trovare spunti e idee interessanti per progettare, rinnovare e arredare la propria abitazione con stile è possibile leggere le guide e gli articoli realizzati da riviste online sulla casa, tra cui proprio Lavorincasa.it, che ospita anche un forum dedicato in cui è possibile ricevere consigli e suggerimenti da parte di esperti e professionisti.

Avere un’idea chiara del design del progetto

Durante una ristrutturazione è piuttosto comune concentrarsi sulla funzionalità e sui costi, con scarsa attenzione allo stile del progetto.

Il più delle volte si pensa che il design sia un aspetto che possa essere sistemato successivamente, ma il rischio è quello di non ottenere un risultato soddisfacente e in linea con le proprie aspettative. Non è raro che questo approccio comporti lo spreco di soldi e tempo, quindi è opportuno non trascurare la complessità dell’opera.

Qualsiasi ristrutturazione comporta una modifica degli spazi e dello stile abitativo, perciò è importante che sia integrata perfettamente nella propria idea di casa, seguendo un concetto di design ben preciso.

Ciò permette di creare uno stile lineare e armonizzato in tutto lo spazio domestico, che si tratti di ristrutturare il bagno o l’intero appartamento. In questo modo sarà più facile prendere le decisioni giuste, evitare errori costosi e disagi, curando allo stesso modo estetica e funzionalità.

Altri consigli utili per risparmiare sulla ristrutturazione della casa

Il primo modo per ottimizzare i costi di una ristrutturazione è verificare se è possibile usufruire degli incentivi pubblici, come l’Ecobonus 65%, il bonus ristrutturazione con detrazione fiscale al 50% e il Superbonus con aliquota ridotta al 90%. La gamma di interventi che possono beneficiare delle detrazioni fiscali è davvero molto ampia, con la possibilità di recuperare una parte cospicua della spesa sostenuta.

Per razionalizzare i costi senza rinunciare allo stile è possibile valutare interventi alternativi, ad esempio incollando i nuovi rivestimenti su quelli vecchi per evitare di rifare tutti i pavimenti, oppure scegliendo materiali e finiture meno costosi ma in grado di fornire un effetto estetico di pari livello. Per risparmiare sulla ristrutturazione è possibile acquistare direttamente materiali e impianti dai fornitori, rivolgendosi alla ditta soltanto per l’installazione e i lavori d’opera.

Inoltre è possibile definire delle priorità qualora il budget non fosse sufficiente a realizzare subito tutta la ristrutturazione, effettuando immediatamente alcuni interventi per poi eseguire quelli secondari. In genere è opportuno realizzare subito alcuni lavori come il rifacimento dell’impianto elettrico, idraulico e di riscaldamento, poiché influiscono sui costi energetici e richiedono spesso delle opere invasive, mentre è possibile posticipare gli interventi di natura estetica.