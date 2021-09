Per alcuni, settembre è un po’ come un secondo Capodanno: l’estate lascia il posto all’autunno e la spensieratezza delle ferie deve fare necessariamente spazio alla routine della vita quotidiana. Per questo motivo, potrebbe non esserci momento migliore per migliorare la qualità della propria vita.

Ma come fare? Ecco alcuni consigli utili.

Come migliorare la qualità della vita: le buone abitudini

Dopo i bagordi estivi, tra i piaceri della tavola e le ore piccole, arriva il momento di “rimettersi in carreggiata” attuando qualche buona abitudine. Iniziando ad andare a letto presto, per esempio, per svegliarsi altrettanto presto e riposate il giorno dopo e godersi il mattino con quanta più lentezza possibile. Hai mai provato a dormire senza pigiama? I benefici, per corpo e mente, sono tantissimi!

Anche un’alimentazione più equilibrata può aiutare a migliorare la qualità della vita.

Inserire nella propria dieta frutta e verdura di stagione è sempre un’ottimo modo per depurare il proprio organismo dagli eccessi della stagione passata. Se vuoi prenderti più cura di te stessa, non esitare a rivolgerti a qualche esperto del settore dell’alimentazione, che saprà indirizzarti al meglio.

Come migliorare la qualità della vita: lo sport e la meditazione

Tra i consigli per migliorare la qualità della vita ovviamente non può mancare lo sport. Ma niente paura, non dovrete trasformarvi in atlete professioniste. Basterà un’oretta al giorno (purché sia un impegno costante) da dedicare ad una camminata, alla corsa oppure a qualche esercizio di workout a casa oppure in palestra.

Non sottovalutare anche i benefici della meditazione, tanto per il corpo quanto per la mente. Al mattino, ritagliati un momento da dedicare a te stessa, sgomberando la mente dai pensieri, prima di iniziare la giornata. Inoltre, per un sonno più sereno, dedica almeno 15 minuti allo stretching serale oppure a qualche semplice esercizio di Yoga o Pilates. Nello store del tuo smartphone puoi trovare tantissime app con altrettanti esercizi. Non ti resta che scegliere quella che ti piace di più!

Stimola la creatività con nuovi interessi e gli hobby di sempre

È indubbio che la creatività dia sapore alla vita. Va da sé che per migliorarne la qualità, occorre anche non dimenticare quelle che sono le proprie passioni oppure, perché no, scoprirne di nuove. Da autodidatta o seguendo un corso online, sono tantissimi gli hobby che si possono approfondire.

Abbiamo parlato, per esempio, di alimentazione sana che spesso però rischia di essere noiosa. Puoi quindi dedicarti all’hobby della cucina per scoprire combinazioni di piatti salutari ma davvero gustosi, oppure in attesa dei primi freddi, puoi dedicarti al lavoro a maglia, per poter sfoggiare maglioni davvero unici e personalizzati. Ci sono poi gli hobby più classici come lo studio delle lingue, il disegno, la pittura, la fotografia o il cinema, con la visione e l’approfondimento di film cult e nuove uscite.

Come migliorare la qualità della vita: parti adesso!

Dopo aver letto tutti questi consigli ti starai sicuramente chiedendo quando iniziare. La risposta è molto semplice: subito! Fortunatamente, grazie ad Internet, moltissime cose tra hobby e attività fisica, si possono iniziare in qualsiasi momento.

Non ti resta altro da fare che provare, buttarti su ciò che ti attira di più ed iniziare a migliorare la qualità della tua vita.