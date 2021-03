Il 2020 è stato l’anno dello smart working e dello stare a casa per eccellenza. Abbiamo passato tantissimo tempo chiusi entro le mura domestiche senza poter uscire e svagarci. E così, anche tutte le nostre abitudini sono cambiate, a partire dall’abbigliamento.

Ma niente panico! A pensarci c’è la nuova tendenza moda, l’athflow che ci propone il mix perfetto tra pratico e chic: vediamo qui di seguito che cos’è.

Athflow: che cos’è?

La nuova tendenza moda denominata “athflow” è una parola composta, nata dall’unione dei due termini “athleisure” e “flow“. Traducendolo e cercando di spiegarlo in parole semplici, si tratta di un tipo di abbigliamento e uno stile che mischia elementi sportivi, casual e comfy con alcuni più formali e chic.

Stare a casa infatti ci ha portato a rivedere le nostre priorità e di conseguenza, anche i nostri look. Chi è che sta in casa con i tacchi o con pantaloni super attillati? Quasi nessuno. Al contrario, preferiamo essere e sentirci comodi e quindi, abbiamo bisogno e ricerchiamo outfit pratici, versatili, per niente fastidiosi, ma che al tempo stesso siano presentabili e formali. Da queste esigenze, nasce l’athflow, appunto.

L’athflow altro non è che la risposta giusta alle nostre richieste, alla nostra nuova quotidianità.

Il mix perfetto tra sportivo ed elegante, tra casual e formale, tra comfy e chic. Insomma, per dirla in altro modo, uno sporty-chic versione 3.0.

Quali sono le caratteristiche?

Ricreare un look in perfetto stile athflow è molto semplice e non c’è neppure bisogno di andare a comprare nuovi capi. Basta aprire il proprio armadio e selezionare diversi indumenti come il pantalone o la felpa di una tuta, un pantalone dal taglio morbido e svasato, un maglione leggero o pesante a seconda dal taglio leggermente over. E ancora, una jump, un completo in maglia, lunghi cardigan morbidosi e così via.

Lo stile athflow predilige infatti forme e linee morbide e svasate, declinate su toni neutri come il beige, il bianco, il grigio, il marrone e tutte le loro nuance. Ma la cosa principale di questo stile è la sua versatilità. Si può sfoggiare per una videochiamata di lavoro, dove bisogna essere formali al punto giusto, per una sessione di attività fisica e per un po’ di sano relax e tempo libero. Insomma, il suo essere comfy e chic allo stesso tempo ci salva in ogni occasione, seppur rimaniamo a casa.

Come ricreare un look athflow?

Siete quindi stanche delle solite tutone o dei soliti pigiami e volete iniziare ad adottare questo tipo di look? Seguite due consigli e partite subito a giocare con gli stili e con i capi. Anche perché questo stile, oltre ad essere versatile, è anche molto free, libero da etichette e confini stilistici. Le sue uniche due parole d’ordine sono infatti: semplicità e comodità.

Cercate abbigliamento semplice, trendy, comodo e rigorosamente in palette. Sbirciate su Instagram o Pinterest e troverete tantissime proposte da cui prendere spunto.

E ultimo consiglio: potete sfoggiare questi look anche fuori casa, se andate a fare la spesa o una passeggiata al parco, sono di super tendenza!