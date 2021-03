Fai da te: come colorare le scarpe in pelle

Verniciare scarpe in pelle da soli è possibile, ma per ottenere i risultati desiderati è necessario poter contare su prodotti di qualità. Chi è alla ricerca di vernice per scarpe può fare riferimento al catalogo del sito verniceperpelle.it, che mette a disposizione una gamma di ben 150 tonalità tra cui scegliere. Si tratta dei colori Angelus, che sono caratterizzati da componenti speciali per effetto dei quali il colore può essere reso elastico. In più, il marchio tenendo conto delle esigenze di parecchi clienti ha realizzato un opacizzante che permette di ottenere un aspetto più opaco: è sufficiente mescolarlo con il colore che si utilizza. Ma vediamo qual è il procedimento da seguire per applicare il colore per scarpe in pelle.

Come procedere

Per prima cosa il colore deve essere mescolato a fondo, il che vuol dire che non è sufficiente scuotere il flacone. Tingere le scarpe di vernice è un’operazione tutto sommato semplice, ma questo non vuol dire che la si possa concludere nel giro di pochi secondi: c’è bisogno, invece, di una buona dose di pazienza. In sostanza, maggiore è la cautela che si adotta quando si colora e più duraturo è il risultato che si può ottenere. Per non correre rischi, è bene provare prima la vernice in una zona non visibile, così da avere la sicurezza di raggiungere l’obiettivo voluto. È utile ricordare che le vernici per pelle non richiedono mani spesse, anzi: più leggeri si è e migliore risulta l’effetto complessivo.

I suggerimenti per una resa perfetta

Dopo aver steso una mano di colore è necessario aspettare almeno 24 ore per fare in modo che si asciughi. Non ha senso forzare i tempi, per esempio usando un fon, anche perché si rischia di provocare dei danni. Nel caso in cui si voglia usare l’opacizzante, serve 1.5 ml di prodotto ogni 100 ml di vernice per scarpe. Anche in questo caso vale la pena di eseguire un test preliminare per essere certi che la resa sia quella immaginata. Una volta che l’applicazione del colore è terminata, non rimane che impiegare il rifinitore, che aggiunge uno strato impermeabile grazie a cui il materiale durerà per più tempo. Ovviamente già il colore da solo assicura una specifica protezione, ma in questo modo risulta ancora più resistente alle intemperie e al vento. Inoltre il rifinitore assicura un risultato uniforme. Ce ne sono di quattro tipi: super brillante, brillante, con effetto satinato o poco brillante.

Le caratteristiche della pelle

La pelle si può ricavare dalla concia delle pelli animali oppure può essere sintetica, cioè realizzata per mezzo della lavorazione di polimeri plastici il cui aspetto è simile in tutto e per tutto a quello della pelle vero. Il trattamento di verniciatura può essere effettuato sia con la pelle sintetica che con quella naturale. La vernice spray viene messa a disposizione in bombolette, ma sul mercato si possono trovare molte altre soluzioni: i colori per scarpe acrilici, per esempio, ma anche le vernici a gesso, le vernici per cuoio e le vernici a base di acqua.

Le tinture Angelus

La vernice per scarpe è a base alcolica, ideale per colorare tanto le calzature in pelle liscia quanto quelle in pelle scamosciata. La principale differenza tra la vernice tradizionale e la tintura consiste nel fatto che la seconda viene assorbita dalla pelle, così da modificare la sua tonalità cromatica originale. Questa è la ragione per la quale vi si fa riferimento quando si ha la necessità di colorare le scarpe per farle diventare più scure o per modificare la tonalità. Le tinture, inoltre, sono più liquide rispetto alle vernici e possono essere mescolate in maniera più agevole con il colore di base della pelle. Infine, la tintura ha una durata maggiore della vernice tradizionale.

Perché scegliere Verniceperpelle.it

Verniceperpelle.it vanta un’esperienza di oltre un secolo di questo settore e garantisce spedizioni rapide. I prodotti proposti sono le vernici per pelle Angelus, a disposizione nella loro gamma completa: un marchio leader nel settore che assicura la massima versatilità. Per essere certi di ottenere risultati impeccabili è possibile fare riferimento alle istruzioni per l’uso riportate nel sito web, valide per scarpe, stivali o anche giacche.