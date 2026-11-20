Il Club Lomellina propone un incontro di educazione alla salute per celebrare la Festa della donna. Il tema è la prevenzione del tumore mammario, affrontato insieme allo stile di vita e al benessere.
L’incontro sarà guidato dalla dottoressa Monti, che interverrà sulla prevenzione in chiave di benessere personale. Il materiale disponibile non indica la data, il luogo né gli orari dell’appuntamento, quindi per partecipare occorre consultare direttamente il Club Lomellina.
Matteo Pellegrino ha organizzato una sfilata pop-up nei vicoli del Quartieri Spagnoli per promuovere giovani designer; è editorialista moda che cura rubriche su artigianato e tendenze locali. Nato a Napoli, conserva bozze di pattern e appunti presi nelle sartorie di via Toledo.