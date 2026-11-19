Sostanze versate di nascosto nei drink, profili social che portano a contenuti pericolosi, una sanità in trasformazione e una denuncia depositata in procura.

Versare di nascosto una sostanza in un bicchiere può trasformare una serata di svago in un episodio di violenza. È il rischio della somministrazione occulta, una pratica che colpisce chi esce a bere o a ballare senza potersene accorgere. Le notizie raccolte in questo articolo toccano temi diversi, dalla sicurezza nei locali al web, fino alla sanità e allo spettacolo.

Bicchieri manomessi e serate a rischio

Il pericolo maggiore sta nel fatto che il gesto avviene in silenzio, senza che la vittima se ne accorga. Un drink lasciato incustodito può diventare il punto di partenza di un’aggressione, e chi lo subisce spesso non ricorda con precisione cosa sia accaduto. Per questo la prevenzione passa dall’attenzione personale: tenere sempre sotto controllo il proprio bicchiere e non accettare bevande da sconosciuti sono le regole più semplici da seguire.

Social, calcio e moda come strumenti di racconto

Su un profilo social maschile, la semplice ricerca della parola calcio basta a far scorrere una sequenza di video sempre più estrema. Dopo appena quindici clip, il sistema propone contenuti che il primo utente non aveva cercato, creando una spirale digitale difficile da interrompere. Il fenomeno riguarda il modo in cui gli algoritmi costruiscono le raccomandazioni, non soltanto la scelta di chi guarda.

Diverso è il ruolo della moda, che può servire a raccontare chi la indossa e la sua storia. Passerelle e tendenze restano una parte visibile del settore, ma anche gli abiti possono diventare un modo per dire qualcosa di personale.

Sanità, pandemia e caso Boccia

Il nuovo podcast Oltre l’emergenza, dedicato alla sanità che cambia, si apre con un’anteprima sul backstage e va in onda lunedì 16 novembre. Il progetto ripercorre come l’emergenza legata alla pandemia abbia modificato le abitudini quotidiane, costringendo a rivedere a fondo molti momenti della vita di tutti i giorni. Nel discorso sulla salute, sottolineano le fonti, non trovano spazio stereotipi o giudizi morali.

Sul fronte giudiziario, Maria Rosaria Boccia ha dichiarato «Temo di essere spiata» e ha poi depositato un formale esposto presso una procura. Il caso resta aperto e i prossimi sviluppi dipenderanno dagli accertamenti degli inquirenti.