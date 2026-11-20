Creme, oli, sacchetti profumati e piante perenni: la lavanda coltivata ad Assisi diventa cura della pelle, idea regalo e occasione per visitare i campi.

Il Lavandeto di Assisi coltiva lavanda in un’azienda agricola con tre ettari di campi e la trasforma in prodotti diversi tra loro. Il catalogo comprende una linea cosmetica per il viso e il corpo, sacchetti profumati realizzati a mano, piante perenni da giardino e da vaso. Ogni proposta ruota attorno allo stesso ingrediente, la lavanda, che l’azienda lavora per rilassare i sensi e prendersi cura della pelle.

Chi cerca un modo semplice per portare il benessere nella routine quotidiana trova nella linea cosmetica una scelta coerente. Il catalogo descrive creme idratanti, oli profumati, detergenti delicati e lozioni lenitive, tutti arricchiti con essenza pura di lavanda. Il profumo è il tratto che accomuna i diversi formati, mentre l’uso resta quello di una cura di ogni giorno.

Creme, oli e lozioni alla lavanda

La lavanda ha da sempre una reputazione legata alla calma e alla rigenerazione, e l’azienda la utilizza proprio per queste caratteristiche. Le creme sono pensate per idratare, gli oli per profumare la pelle nei momenti di pausa, i detergenti per pulire senza aggressività e le lozioni per calmare la pelle dopo la giornata. Non c’è un percorso obbligato: ogni prodotto può essere usato da solo oppure insieme agli altri.

Le recensioni pubblicate sul sito assegnano una media di 4,8 su 5, calcolata su 1.186 valutazioni. Molti clienti parlano di acquisti semplici da completare online, di consegne rapide e di un imballaggio curato. Alcuni commenti riguardano anche le piante, descritte come sane e ben formate al ricevimento, segno che il servizio non si limita ai soli cosmetici.

Sacchetti profumati fatti a mano

Accanto ai cosmetici, il Lavandeto produce sacchetti di lavanda riempiti esclusivamente con petali sgranati ottenuti in modo naturale. Ogni pezzo è realizzato a mano e rivendicato come made in Italy. Le forme sono numerose: animaletti, bambole, cuori, angeli, cuscinetti, gufi, orsi e gatti. Alcuni modelli sono decorati con ciondoli, gessetti e piccoli legnetti, mentre altri restano semplici.

I sacchetti si collocano in diversi ambienti della casa. Possono essere riposti nei cassetti e negli armadi oppure appesi ai pomelli, alla parete o vicino al letto. Il prodotto si presta anche a regali di Natale, a omaggi aziendali e a bomboniere per battesimi, comunioni e cresime. Il Lavandeto ricorda che i propri articoli sono esposti sempre con logo e nome in vendita, e invita a diffidare delle imitazioni.

Piante di lavanda e festa della fioritura

Il catalogo include anche piante di lavanda e altre specie aromatiche, come lavanda intermedia ‘Abrialis’, indicata per la produzione di olio essenziale, e lavanda angustifolia ‘Nana Compacta’, una varietà nana dai fiori lilla. Tra le proposte compaiono anche il rosmarino e la salvia ornamentale ‘Hot Lips’, con fioritura rossa e bianca, adatta a bordure e vasi.

Ad Assisi l’azienda organizza la Festa della lavanda, giunta alla quindicesima edizione nel 2027. I campi, che occupano tre ettari, presentano filari di colore viola, bianco, rosa e blu, con lo sfondo di Assisi. La festa si svolge nel fine settimana della fioritura, ma i campi restano visitabili anche durante la settimana. Chi vuole essere informato sulle date e sulle offerte può iscriversi alla newsletter del sito.