Marghera, Arezzo e Riccione uniscono sport, formazione e sensibilizzazione per dire no alla violenza sulle donne.

Convegni, seminari, una corsa non competitiva e un corso gratuito di autodifesa: a novembre 2026 tre città del Nord Italia hanno scelto lo sport come strumento per parlare di violenza di genere. Le iniziative puntano a prevenire le aggressioni, far conoscere gli strumenti di tutela e rafforzare la sicurezza personale delle donne.

Marghera: convegno, libro e seminario di Ju jitsu

Il programma di Marghera si svolgerà sabato 28 e domenica 29 novembre, organizzato dall’Asd Yama Arashi Dojo Club. Sabato alle 18, nella sala della Municipalità in piazza Municipio 1, si terrà il convegno «La violenza di genere». Interverranno il Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, le Forze dell’Ordine ed esperti di ambito giuridico, criminologico e di difesa personale. L’evento fa parte di Novembre Donna 2026, e saranno presenti l’assessore Ermelinda Damiano e il presidente della Municipalità Teodoro Marolo.

Alle 19 è prevista la presentazione del libro «Conoscere e sapere per difendersi e difendere», scritto da Giovanni Amos Muscheri. Il ricavato delle vendite sarà interamente destinato al Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, che sostiene le vittime di violenza.

Domenica 29 novembre, nella palestra Stefani di via don Orione 1, dalle 9 alle 13 si svolgerà il seminario nazionale di Ju jitsu e arti marziali, pensato come momento di aggiornamento tecnico per maestri, istruttori e atleti. Nello stesso contesto è prevista una lezione gratuita di difesa personale riservata alle donne, anche questa inserita nel calendario di Novembre Donna 2026. Dalle 13 prenderà il via il 1° Trofeo nazionale Kenkyu Enso, aperto a bambini, ragazzi e adulti nelle discipline di Ju jitsu, Karate, lotta a terra e Henka waza.

Arezzo, la quinta edizione della City Trail

Mercoledì 25 novembre alle 18,30 il Prato di Arezzo ospiterà la quinta edizione della City Trail, con una corsa di 7 chilometri e una camminata non competitiva di 3,5 chilometri nel centro storico. L’evento è organizzato dal Movimento Sportivo Popolare comitato provinciale di Arezzo e dall’Unione Sportiva Policiano, con il patrocinio del Coni, del Comune di Arezzo e della Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Il percorso passerà da via Ricasoli, Sasso Verde, San Domenico, via Garibaldi, piazza Sant’Agostino, via della Minerva, piazza San Gimignano, piazza Crucifera, Borgo Santa Croce, via San Gallo e via Bruno Buozzi.

Il presidente del Movimento Sportivo Popolare Arezzo, Manuele Bracci, ha spiegato che la manifestazione unisce sport, partecipazione e sensibilizzazione. La vicepresidente Sefora De Giorgi ha ringraziato il professor Sinatti, l’U.S. Policiano e il dottor Lucio Piccioli del Budokan Arezzo per il lavoro nei progetti di autodifesa femminile.

Sul versante economico, la Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio, Elisa Marcheselli, ha indicato la violenza economica come forma di abuso spesso invisibile. Impedire a una donna di lavorare, negarle l’accesso al conto corrente o escluderla dalle decisioni sul denaro familiare crea una dipendenza che rende difficile allontanarsi da un partner violento. Anche Valeria Alvisi, direttrice di Confesercenti Arezzo, e Anna Laura Galati, presidente di Impresa Donna Arezzo, hanno sottolineato che la violenza riguarda il lavoro e le famiglie, oltre alle singole persone.

Riccione: dieci lezioni di autodifesa femminile

A Riccione si è concluso il corso gratuito di avviamento alla difesa personale femminile, promosso dalla commissione Pari opportunità del Comune insieme all’associazione sindacale carabinieri Unarma di Rimini, rappresentata da Marco Basile, e all’Asd Riccione Team arti marziali. Il corso è iniziato il 12 ottobre e si è articolato in dieci incontri teorici e pratici, guidati dal maestro Andrea De Cesaris, direttore tecnico dell’Asd. Venerdì, nella sala commissioni consiliari del municipio, sono stati consegnati gli attestati alle partecipanti.

Le lezioni hanno insegnato le principali tecniche di autodifesa e il modo di riconoscere le situazioni a rischio. Il progetto ha inoltre promosso la cultura del rispetto e il contrasto alla violenza di genere.

Sempre a Riccione, gli agenti del comando intercomunale della polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano hanno partecipato a un incontro sullo spettro autistico, proposto dall’associazione Rimini Autismo con la collaborazione dell’Ausl Romagna. Il corso ha chiarito che l’autismo è una condizione del neurosviluppo e non una malattia, un aspetto utile per chi interviene in situazioni delicate. Hanno aperto l’incontro la vicesindaca Sandra Villa e l’assessore alla Sicurezza di Misano Adriatico, Filippo Valentini.