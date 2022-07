ClioMakeUp, al secolo Clio Zammatteo, va in vacanza con la babysitter ed è subito polemica. La blogger si trova in relax a Canazei con la tata Devin e i social insorgono contro la scelta di sottoporre la dipendente al servizio in un contesto in cui le cure parentali dovrebbero essere appannaggio dei genitori, felici di stare con i figli.

Su Instagram invece è comparsa una foto che ritrae Clio, i due figli Grace e Joy e la stessa Devin in bici e la cosa è piaciuta davvero poco.

ClioMakeUp in vacanza con la babysitter

Secondo Fanpage la make up artist e imprenditrice “non ci ha pensato due volte a mettere a tacere le accuse”, polemizzando a sua volta: “Chi ha la babysitter è una mamma di m***a, chi non ce l’ha è un’eroina“.

Lo storico è semplice: Clio e il marito Claudio Midolo si stanno godendo qualche giorno di vacanza a Canazei, in Val di Fassa e con la coppia è presente anche Devin. Si tratta della tata che compare anche nella serie tv Clio Back Home.

Il ruolo di Devin e il precedente Ferragni

Devin parla inglese con le figlie di Clio ma questo non è bastato a sedare le polemiche. Un post a chiarimento di Clio spiega: “Non è che le mie figlie sono tutto il giorno in una stanza d’albergo guardate dalla loro tata mente io sono alla spa a girarmi i pollici”.

E ancora: “Ci stiamo godendo una vacanza con un aiuto, il che rende la vacanza ancora più bella”. E Clio non è la sola a ricorrere in maniera massiva a tate e personale di ausilio domestico: Chiara Ferragni ad esempio fece perfino conoscere ai followers nanny Rosalba, che ha seguito i piccoli Leone e Vittoria sin dalla loro nascita e che poi è passata ad altro impiego.