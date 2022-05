Nel 2017 Claudio Amendola ha rischiato la vita a causa di un infarto e lui stesso ha voluto raccontare cosa ha provato durante la drammatina esperienza a Verissimo.

Claudio Amendola: l’infarto

Nel 2017 l’attore Claudio Amendola ha rischiato la vita a causa di un infarto.

Lui stesso ha raccontato la vicenda a Verissimo, dove ha raccontato: “Ho imparato quanto è bella la vita, maturi e capisci quanto è importante vivere”, ha dichiarato, e ancora: “Avevo dei dolori strani, respiravo a fatica e nel giro di 7 minuti sono andato in ospedale e stavo sotto l’elettrocardiogramma (…) il giorno dopo ho firmato per tornare a casa mentre Francesca voleva restassi in ospedale, però appena sono stato in mano ai medici sono stato tranquillo, non mi sono preoccupato di morire perché ero in buone mani.

La salute va coltivata, bisogna mangiare meglio, muoverci di più, non fumate, io ho fumato da quando avevo 8 anni”.

L’attore ha dichiarato di aver cambiato stile di vita in seguito all’infarto e di aver anche smesso di fumare.

La moglie

L’attore ha potuto contare sul supporto di sua moglie, Francesca Neri, madre di suo figlio Rocco. L’attrice è rimasta accanto al marito per tutto il tempo in cui lui è rimasto in ospedale e i due continuano ad essere una delle coppie più unite e affiatate dello show business.

“È un legame che migliora con gli anni e soprattutto si depura da un sacco di scorie. Dalla gelosia, per esempio, non hai più motivo di essere geloso”, ha confessato l’attore in merito al suo rapporto con Francesca Neri.