Con numerosi Festival di Sanremo e collaborazioni internazionali, Chiara Galiazzo è oggi una delle più grandi cantanti del panorama italiano. Scopriamo la storia della sua carriera dagli esordi a oggi.

Chi è Chiara Galiazzo

Chiara Galiazzo (Padova, 12 agosto 1986) è una cantante italiana.

Cresce nella località di Saonara dove frequenta le scuole e ottiene il diploma per poi trasferirsi a Milano per l’università. Conclude il percorso in Economia nel 2012, ma nel frattempo frequenta anche il Centro Professione Musica e inizia a partecipare ai talent musicali.

Viene scartata per due volte nel programma “Amici” di Maria De Filippi, nel 2008 e poi nel 2011, e una ad “X Factor”. Tenta nuovamente di entrare a far parte di quest ultimo nel 2012 riuscendo questa volta ad aggiudicarsi un posto nella categoria “Over 25” guidata da Morgan.

In questa sesta edizione vince il programma e ottiene un contratto con la Sony che le permette di debuttare ufficialmente nel mondo della musica.

L’esordio di Chiara Galiazzo

A dicembre 2012 fa uscire il primo singolo dal titolo “Due respiri” ottenendo grandissimo successo.

Dopo aver scalato la classifica italiana viene scelta per esibirsi al grande concerto di Capodanno di Roma insieme a grandi nomi della musica italiana come J-Ax e Mario Biondi.

L’anno successivo partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Il futuro che sarà” classificandosi ottava alla fine della competizione. Successivamente pubblica l’album “Un posto nel mondo” certificato nell’autunno dello stesso anno come disco d’oro. Inizia poi “Un posto nel mondo Tour” esibendosi in diverse città d’Italia sia nel periodo estivo che in quello invernale.

A settembre 2014 si prepara al lancio del nuovo album attraverso il singolo “Un giorno di sole” che anticipa il suo secondo disco in studio. A dicembre dello stesso anno la cantante rivela la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Straordinario” con cui successivamente si posiziona quinta in classifica.

Chiara Galiazzo tra tour e successi

Inizia nella primavera nel 2015 il suo tour nei teatri partendo dal Teatro Duse di Bologna, successivamente partecipa al Summer Festival e infine come giudice al talent show “Ti lascio una canzone” insieme a Lorella Cuccarini, Massimiliano Pani e Fabrizio Frizzi.

Torna per lei poi l’opportunità di tornare al Festival di Sanremo nel 2017, questa volta ottenendo però meno successo. Dopo un anno di pausa torna nel mondo della musica nel 2019 con il singolo “Pioggia viola” e un tour di 4 tappe dal nome “Il tour più piccolo del mondo”.