Wayne Santana, conosciuto come ex membro del trio della Dark Polo Gang, classe 1991, è un rapper molto conosciuto in Italia. Nel giugno 2023 il suo nome fa il giro del web per un presunto commento fatto su Emma Marrone. Che cosa sappiamo su di lui e sulla sua vita? Scopriamolo insieme!

Chi è Wayne Santana: il vero nome, padre, altezza, età e laurea

Wayne Santana, all’anagrafe Umberto Violo, è nato a Roma il 6 novembre 1991 sotto il segno dello Scorpione e attualmente ha 32 anni. Originario di Catania, è noto per essere stato parte del gruppo Dark Polo Gang.

Da sempre appassionato di musica e di rap, Wayne Santana comincia a lavorare nel settore musicale nel 2015, quando esce ufficialmente il primo mixtape del collettivo, intitolato Full Metal Dark.

In realtà, però, se si deve parlare di vero e proprio debutto in quel vasto mondo che è il rap, è sicuramente la collaborazione avvenuta con Sfera Ebbasta. Insieme al noto rapper, infatti, Wayne Santana e la Dark Polo Gang pubblicano Cavallini, pezzo che diventa hit nel giro di pochissimo tempo.

Nel 2016 il rapper debutta anche come solista e pubblica Succo di zenzero vol.1 che ancora a distanza di anni è considerato uno degli esempi più alti del Cloud Rap in Italia. Insomma, la carriera di Wayne Santana continua ad arricchirsi di soddisfazioni e prima di vederlo completamente da solista dovranno passare ben cinque anni. Prima di arrivare a tale traguardo, però, il rapper ha continuato a lavorare con il suo gruppo, pubblicando altri album e altri singoli.

La sua carriera ufficiale da solista arriva con la pubblicazioni di nuovi singoli e un album tutto da scoprire. È bene quindi citare Marmellata, primo brano pubblicato da solita il 2 dicembre 2021 e realizzato in collaborazione con Radical, Rosa Chemical e Tony Effe. Marmellata ottiene un discreto successo e sarà poi seguito dal suo primo album in studio, intitolato Succo di zenzero vol.2 che, per altro, ottiene l’ottava posizione della Classifica FIMI Album. Segue anche Glock, altro singolo realizzato in collaborazione con Giaime e Drefgold.

Facendo un breve recap, la carriera di Wayne Santana si compone di:

Un album in studio;

4 singoli da solista;

5 progetti usciti con la Dark Polo Gang

Sapevate che Wayne Santana è laureato? Ebbene sì, il rapper è laureato in Marketing e Comunicazione, altro grande campo per lui di forte interesse.

Santana è molto attivo anche sui social media, dove il suo profilo Instagram è seguito da ben 504 mila follower, per un totale di soli 17 post pubblicati.

Wayne Santana: la vita privata del rapper

Sulla vita privata di Wayne Santana non si hanno molte informazioni. Nel 2019 è uscita la notizia ufficiale della sua relazione con Asia Nuccetelli, ex volto del Grande Fratello e figlia di Antonella Mosetti.

Il nome del rapper, però, nel giugno 2023 è finito nel polverone del web per avere fatto una battuta infelice nei confronti di Emma. La cantante, infatti, ha inciso un brano per l’estate con Tony Effe, anche lui ex membro della Dark Polo Gang. Santana avrebbe risposto a un commento in cui si alludeva a un’eventuale flirt tra Tony Effe ed Emma e lui, ridendo, avrebbe commentato: «Spero di no, bro. Spero non stia messo così male». La battuta, come ci si poteva immaginare non è affatto piaciuta, specialmente ai fan della cantante.