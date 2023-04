Chi è Paola Pitagora: carriera e vita privata

Paola Pitagora ha avuto una grande carriera nel mondo dello spettacolo e del cinema. La donna ha avuto anche diverse storie d’amore molto chiacchierate e una vita lunga e ricca di emozioni. Scopriamo insieme i dettagli della sua carriera e della sua vita privata.

Paola Pitagora: la carriera



Paola Pitagora ha mosso i suoi primi passi nel Centro sperimentale di cinematografia e nella scuola di recitazione di Alessandro Fersen. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata come presentatrice di programmi televisivi, tra cui Il giornale delle vacanze, Fuori l’orchestra, Aria di vacanza e Cinema d’oggi. Nel corso degli anni ha dimostrato il suo grande talento e anche la sua grande versatilità, lavorando anche come autrice di canzoni per bambini. Ha scritto anche La giacca rotta, che ha vinto lo Zecchino d’Oro nel 1962, e La Zanzara, due canzoni di grande successo tra i più piccoli. Ha raggiunto grandi risultati anche per quanto riguarda la sua carriera in teatro. Dopo l’esordio in Gog e Magog, nel 1962, ha partecipato a Danza di morte di Strindberg, Corte Savella di Banti e alla commedia musicale Ciao Rudy, accanto a Marcello Mastroianni. Paola Pitagora è apparsa in film come Kapò di Gillo Pontecorvo, del 1959, La viaccia di Mauro Bolognini, nel 1961, Barabba di Richard Fleischer, in cui ha interpretato il ruolo di Maria Maddalena, nel 1961. Nel 1965 ha ottenuto il successo con I pugni in tasca, di Marco Bellocchio, in cui ha interpretato il personaggio di Giulia. Nel 1967 ha collaborato con il Pioniere Noi Donne, nella rubrica la Posta. Per quanto riguarda la televisione, nel 1964 e nel 1965 ha preso parte, insieme a Johnny Dorelli, a due edizioni del programma televisivo Johnny 7, ma il ruolo che l’ha resa particolarmente conosciuta al pubblico è quello di Lucia Mondella, nello sceneggiato televisivo I promessi sposi, del 1967, per la regia di Sandro Bolchi. Ultimamente l’abbiamo vista nel cast di La luce dei tuoi occhi.

Paola Pitagora: la vita privata



Paola Pitagora è lo pseudonimo di Paola Gargaloni. È nata a Parma il 24 agosto 1941 e ha avuto una grande carriera nel mondo dello spettacolo, del teatro e del cinema. Negli anni Sessanta l’attrice ha avuto un legame con il pittore Renato Mambor, che è durato ben dodici anni. Ha avuto altre storie d’amore, con Tito Schipa Jr, con Gianni Morandi e con Ciro Ciri, con cui ha avuto la figlia Evita Ciri. “Eravamo giovani e temperamentosi. Siamo stati insieme dodici anni. Ci sono stati tradimenti, liti e fughe, ma anche una grande comprensione. Lo colsi in flagrante con un’altra. Presi materasso, lenzuola e cuscini e scaraventai tutto giù dalla tromba delle scale. Ma ero talmente incavolata che avrei potuto buttare l’intero letto” ha raccontato la donna, parlando della sua relazione con il pittore Mambor, una delle più importanti della sua vita. L’attrice in seguito si è sempre dichiarata single, sottolineando in diverse occasioni di non aver bisogno di un uomo per riempire la sua vita. La sua carriera, in fondo, parla per lei, al di là della sua vita sentimentale.