Dopo la relazione con la tennista Lavinia Lancillotti e archiviata la storia iniziata nel 2019 con Ajla Tomljanovic, tennista anche lei, pare che Matteo Berrettini abbia una nuova fiamma.

Ebbene sì, il campione italiano del tennis che nel 2021 ha fatto sognare gli appassionati di questo sport e non solo arrivando alle finali di Wimbledon, sta frequentando una ragazza e questa volta si tratta di una modella, con cui è anche stato pizzicato in un locale a Roma.

Si chiama Meredith Mickelson. Ecco allora chi è e tutto quello che siamo riusciti a trovare su di lei.

Chi è Meredith Mickelson

Nata ad Atalanta, nello Stato americano della Georgia, l’1 luglio del 1999 Meredith Mickelson è del segno zodiacale del Cancro. Per quanto riguarda i suoi studi e il suo passato prima di diventare la modella che conosciamo oggi non abbiamo molte informazioni.

Sappiamo però che la ragazza ha vissuto per gran parte della sua infanzia a Destin, in Florida, insieme ai genitori e al fratello Daniel, a cui sembra essere davvero molto legata.

La carriera da top model

Meredith Mickelson sostenuta sin da subito dalla propria famiglia, intraprende molto presto la carriera da modella. Nel corso del tempo arriva a posare per le campagne di brand famosissimi come Clavin Klein e Blumarine, solo per citarne alcuni tra i più conosciuti.

Oggi pare sia una delle testimonial più famose delle agenzie di moda Monster e Supreme e proprio per questo motivo fa da spola tra gli Stati Uniti e la Francia.

Vita privata e curiosità

Come dicevamo all’inizio dell’articolo, sembra proprio che Meredith Mickelson e Matteo Berrettini abbiano intrapreso quella che almeno per il momento possiamo definire una conoscienza. La coppia infatti sarebbe stata pizzicata al The Sanctuary, un locale di Roma, proprio all’inizio di aprile 2022. Nulla di ufficiale, di certo comunque c’è che stando al follow di lei al profilo di lui, la modella conosceva già il tennista, che però non avrebbe ancora ricambiato il “segui”. Lo farà? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi!

Non è la prima volta che alla bellissima modella vengono attribuite relazioni. Secondo alcune voci mai confermate dalla stessa infatti, Meredith avrebbe avuto una storia con lo youtuber Ethan Dolan e nel 2018 i giornali di gossip americani la volevano insieme a Brooklyn Beckham, figlio dei più famosi David e Victoria Beckham, che ad oggi sta per convolare a nozze con l’attrice Nicola Peltz, per quello che è stato definito come “l’evento dell’anno”.

Si sa, i social possono dirci davvero molto della personalità degli utenti che scelgono di aprirsi un profilo, o almeno di ciò che vogliono fare vedere e sbirciando l’Instagram della Mickelson è facile intuire quanto (per ovvie ragioni) la modella sia molto attenta alla sua forma fisica praticando molto sport e seguendo un’alimentazione sana. A proposito di sport, tra l’altro, Meredith pratica anche il surf e in effetti non ci si poteva aspettare altrimenti da una giovane donna cresciuta in Florida, tra il Golfo del Messico e l’Oceano Atlantico.