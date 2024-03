Lei lo ha sempre dichiarato e ancora oggi ci tiene a dichiararlo: il suo Osvaldo è il suo unico vero e grande amore. Così Orietta Berti parla del marito Osvaldo Paterlini, insieme alla cantante dal 1967. Che cosa sappiamo dell’uomo che ha rubato il cuore di Orietta Berti? Che cosa fa nella vita? Scopriamolo insieme.

Osvaldo Paterlini: chi è il marito di Orietta Berti

Osvaldo Paterlini, classe 1943, nel 2023 compie ufficialmente 80 anni. Lui, al contrario della moglie, la grande e unica Orietta Berti, non vive sotto i riflettori e non è interno al mondo dello spettacolo. Nonostante ciò, però, è comunque famosissimo: la cantante, infatti, non ha mai perso occasione per citarlo e per parlare di quanto lui sia speciale per lei.

Paterlini è sempre stato a fianco della compagna e di lui si può dire che è manager, autista, consulente e producer di Orietta Berti. Insomma, un legame in primis d’amore, ma anche professionale.

L’uomo vive con la moglie a Montecchio, un piccolo paese alle porte di Reggio Emilia, in una grande villa con giardino: un posto d’amore meraviglioso.

L’amore tra Osvaldo Paterlini e Orietta Berti: insieme da 56 lunghi anni

Osvaldo Paterlini e Orietta Berti si sono sposati nel 1967 e insieme hanno avuto due figli: Omar, nato nel 1975 e Otis, nato nel 1980. Il loro amore nel corso degli anni è cambiato, ma non è diminuito. Spesso Orietta Berti ha voluto condividere il suo pensiero nei confronti del marito, cercando sempre le parole più giuste e adatta a descriverlo:

Osvaldo è il mio punto di riferimento da sempre. La passione cambia negli anni ma è un sentimento che resta molto bello in ogni fase della sua evoluzione. Capita di conoscere relazioni in cui uno dei due coniugi scappa dopo pochi mesi di matrimonio e questo accade perché non si parla e non si affrontano i problemi, che restano così irrisolti […] Chiariamo subito se non siamo della stessa idea e a volte c’è bisogno di discutere […]

La vita ha spesso riservato alla coppia pensieri negativi e difficoltà, soprattutto con l’avanzare dell’età e la fragilità che aumenta.

A tal proposito, infatti, si racconta anche della malattia che ha colpito Osvaldo Paterlini. Nella sua vita, infatti, l’uomo ha dovuto affrontare una parentesi difficile: in passato gli è stato diagnosticato un glaucoma che oltre a procurargli preoccupazione in generale per la vita e per la sua salute, gli ha anche impedito di potere accompagnare Orietta Berti durante i suoi tour: l’amore è anche pensare a questo. La stessa Berti ha raccontato in alcune interviste che Osvaldo Paterlini è stato operato agli occhi ben nove volte e che ancora, a distanza di tempo, spesso capita che gli occhi soffrano e gli facciano male, in particolare a causa delle luci blu degli schermi.

Insomma, quella di Osvaldo Paterlini e di Orietta Berti è una storia d’amore forte e rispettosa. I due si sono trovati a dovere affrontare anche il periodo di Covid insieme ed entrambi, sfortunatamente, ne sono stati colpiti. La cantante nel 2023 è una delle opinioniste del Grande Fratello Vip e durante le puntate condotte da Alfonso Signorini non perde mai occasione per raccontare aneddoti sul marito Paterlini e sul grande amore che da 56 anni li lega.