Tori Spelling, famosa attrice di Beverly Hills 90210, e l’attore e conduttore Dean McDermott hanno deciso di separarsi. La notizia arriva dopo 18 anni insieme e 5 figli.

Chi è Dean McDermott: i figli e la separazione da Tori Spelling

Tori Spelling e Dean McDermott hanno deciso di separarsi, dopo una lunga relazione e la creazione di una bellissima famiglia. L’attrice e produttrice, volto storico di Beverly Hills 90210 nel ruolo di Donna Martin, e l’attore e conduttore televisivo, hanno dato l’annuncio con un post su Instagram pubblicato poche ore fa. I due si sono sposati nel 2006 e dal loro matrimonio sono nati cinque figli. Dean McDermott è un noto attore e anche un conduttore televisivo molto conosciuto. “Continueremo a stare vicini come genitori” ha dichiarato l’attore, nel post pubblicato. Questo annuncio arriva dopo che sono circolate diverse voci, che andavano avanti da anni, in cui si parlava di una separazione in casa, di due vite completamente separate e di una forte crisi all’interno del loro matrimonio.

“Con grande malinconia e con il cuore molto triste annunciato che, dopo 18 anni insieme e 5 fantastici figli, io e Tori Spelling abbiamo deciso di prendere strade diverse e di iniziare un nuovo cammino, ognuno per conto suo. Continueremo a impegnarci insieme in qualità di genitori premurosi, a guidare e amare i nostri figli in questo momento difficile. Chiediamo a tutti voi di rispettare la nostra privacy mentre ci prendiamo questo tempo per proteggere la nostra famiglia con amore, per superare questo momento. Grazie a tutti per il vostro sostegno e la vostra gentilezza” è stato l’annuncio dell’attore, che ha condiviso due foto di famiglia.

Dean McDermott e Tori Spelling si separano: i motivi

L’annuncio ufficiale di questa separazione è stato dato da Dean McDermott, mentre per il momento dal profilo di Tori Spelling non è emerso nulla. L’annuncio della separazione è stato accolto dai fan con grande sorpresa, nonostante siano anni che circolano voci su una presunta crisi tra i due. Una crisi che probabilmente ha raggiunto il punto di non ritorno, tanto da spingerli a decidere di separarsi dopo così tanti anni insieme. Nessuno dei due attori ha specificato quali siano le cause della loro separazione. Alcune fonti, non molto tempo fa, avrebbero confessato al tabloid People che Tori Spelling non si fidava molto del marito. Una persona vicina alla coppia avrebbe parlato di una relazione “tossica e spigolosa”, che non avrebbe mai trovato una soluzione dopo alcuni tradimenti di lui. L’attore Dean McDermott, nel 2014, in un’intervista, aveva ammesso di aver tradito sua moglie, ma aveva aggiunto di essersi subito pentito profondamente. “Mi sono vergognato di quello che ho fatto” aveva dichiarato. Questo sicuramente rende le voci di quelle fonti ancora più vere e probabilmente Tori Spelling non ha mai realmente superato questi tradimenti, che hanno inevitabilmente distrutto questo lungo matrimonio. L’attore, a nome di entrambi, ha chiesto a tutti di rispettar e la loro privacy, soprattutto tenendo conto che in questa storia sono coinvolti anche cinque figli.