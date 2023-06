Tra i tentatori della nuova edizione del programma televisivo “Temptation Island” c’è anche Davide Blanda, ex aspirante tronista di “Uomini e Donne“. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Davide Blanda, chi è il tentatore di Temptation Island

Lo scorso 26 giugno 2023 è partita la nuova edizione del programma televisivo “Temptation Island“, che vede anche per questa edizione Filippo Bisciglia alla conduzione. Tra i tentatori di questa decima edizione c’è Davide Blanca. Davide è nato il 4 ottobre del 1992 a Novara, ha quindi 30 anni ed è del segno della Bilancia. Lavora come tecnologo di confezionamento in una azienda italiana. Non si sa molto della sua vita privata, sappiamo che ha due fratelli con i quali ha un ottimo rapporto e coi quali ha registrato spesso video divertenti su TikTok. Quando aveva diciannove anni ha avuto una storia d’amore molto importante con una ragazza più grande di lui. Al momento è single e il suo prototipo di ragazza ideale è Raffaella Fico. Se volte saperne di più su di lui potete seguirlo sul suo profilo ufficiale di Instagram, che a oggi ha già 10mila follower.

Davide Blanda, ex aspirante tronista di Uomini e Donne

Attualmente Davide Blanda è uno dei nuovi tentatori della decima edizione di “Temptation Island“, che anche quest’anno si svolge in un resort di lusso in Sardegna. Qualche anno fa, nel 2020, Davide Blanda è stato un aspirante tronista per il programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. Insieme a Davide Donadei e Gianluca De Matteis ha partecipato a un sondaggio per scegliere chi tra loro poteva salire sul trono di “Uomini e Donne”. Davide è stato escluso dal programma. Queste sono state le parole di Davide Blanda nel video di presentazione come aspirante tronista: “spero di trovare una persona a cui possa dare degli stimoli e riceverli. Storie importanti? Ne ho avuta una, ero piccolo ma ho ricevuto tanto da questa ragazza che era più grande di me. Avevo 19 anni. Ho provato a relazionarmi con altre ragazze ma non trovo affinità mentale. Non c’è più voglia di parlare e ascoltare. Nel mio ultimo rapporto è mancato davvero il dialogo.” Davide ha poi aggiunto che solitamente approccia una donna con uno sguardo e che gli riesce sempre e che non ricorda l’ultima volta che ha detto “ti amo”. Conclude dicendo di essere un ragazzo molto diverso da quelli che si vedono in giro.

A “Uomini e Donne” Davide non è riuscito a salire sul trono, vedremo come se la caverà nel ruolo di tentatore nella nuova edizione di “Temptation Island“, in onda ogni lunedì sera a partire dalla 21.30 su Canale 5. Insieme a lui ci sono altri 13 ragazzi single e altre 14 ragazze single, che dovranno insinuarsi tra le coppie che hanno deciso di partecipare al programma con lo scopo di vedere se la loro è una relazione vera oppure no. A fine programma infatti ogni coppia siederà accanto al falò e ognuno dei membri dovrà fare un resoconto dell’esperienza e decidere se porre fine alla relazione o se invece continuare.