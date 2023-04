Chi è Cory Michael Smith: carriera e vita privata dell’attore di Transatlantic

Cory Michael Smith è un famoso attore, conosciuto come il terribile enigmista di Gotham. Recentemente è entrato a far parte del cast della serie tv Transatlantic, di Netflix, basata su una storia vera molto toccante.

Cory Michael Smith: la carriera



Cory Michael Smith è un attore nato a Columbus, in Ohio, negli Stati Uniti. Ha intrapreso la carriera d’attore in età adulta. Dopo essersi diplomato alla Hilliard Darby High School ha iniziato a studiare recitazione, ma la sua carriera è partita nel 2013. Le prime esperienze coinvolgono il mondo del teatro. Ha partecipato a quattro rappresentazioni teatrali, The Cockfight, The Whale, The Shaggs: Philosophy of the World e Colazione da Tiffany che ha debuttato a Broadway al Cort Theatre il 20 marzo del 2013. Cory ha recitato al fianco della famosa attrice Emilia Clarke, di Game of Thrones. L’anno successivo ha debuttato al cinema, con i film Camp X-Ray e Dog Food e poi è stato scelto per il film Carol, diretto dal grande Todd Haynes, che è stato presentato al Festival di Cannes. Nel 2017 ha lavorato al film La stanza delle meraviglie e un anno dopo è entrato nel cast di 1985, diretto da Yen Tan, e di First Man – Il primo uomo, diretto da Damien Chazelle.

Ha lavorato anche nel mondo della tv, nella miniserie Olive Kitteridge, andata in onda nel 2014, presentata in anteprima e fuori concorso alla 71ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il suo trampolino di lancio è stato Gotham. Nel 2014 è stato scelto per il ruolo dell’enigmista nella serie tv. Nella serie Cory Michael Smith interpreta Edward Nygma, anche conosciuto come Enigmista. Ha interpretato il ruolo fino al 2019, per 94 episodi. L’attore è anche entrato nel cast di Transatlantic, serie tv Netflix che racconta una storia vera e molto toccante, ambientata a Marsiglia, un anno dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, in una Francia nazista in cui un gruppo di ribelli decide di aiutare moltissime persone a fuggire e trovare rifugio negli Stati Uniti.

Cory Michael Smith: la vita privata



Non si conoscono molti dettagli della vita privata di Cory Michael Smith. Molte delle cose che sono emerse le ha rese note l’attore stesso. Nel 2018, dopo tante speculazioni sulla sua sessualità e le sue passate relazioni, si è apertamente dichiarato queer. Un termine usato per indicare una persona che non è eterosessuale né cisgender. Si è parlato di una possibile relazione tra Cory Michael Smith ed Emilia Clarke, nel lontano 2014. In realtà questa storia non è mai stata confermata o smentita. I due sono stati avvistati mano nella mano all’after party di Vanity Fair degli Oscar 2014, ma non si è mai saputo qualcosa in più su questa presunta relazione. L’attore ha un profilo Instagram, dove posta spesso piccoli stralci della sua vita quotidiana e professionale. Ama condividere qualcosa di sé e del suo lavoro con tutti i suoi follower, aggiornandoli anche su tutti i suoi progetti lavorativi.