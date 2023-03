È la prima figlia di Loredana Lecciso ed è nata dalla relazione precedente quella con Al Bano Carrisi. Lei è Brigitta Cazzato, ma che cosa sappiamo su di lei? Scopriamolo insieme.

Brigitta Cazzato: ecco chi è la figlia di Loredana Lecciso

Sebbene sia la figlia di Loredana Lecciso, in realtà della vita di Brigitta Cazzato non si sa poi così tanto. Una cosa è certa: è la figlia maggiore (nonché la prima) della donna ed è nata dalla relazione precedente quella con Al Bano Carrisi. Il padre della donna, infatti, è Paolo Cazzato, oggi editore di Canale 8. Sulla sua data di nascita non si hanno ufficialità, ma pare che l’anno si aggiri tra il 1993 e il 1996. Ha frequentato lo stesso liceo di Cristel e Romina Carrisi, le figlie che il noto cantante ha avuto con Romina Power. Galeotto fu dunque il liceo? Potrebbe darsi, tant’è che pare che Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi si siano incontrati proprio in quella circostanza.

Ad ogni modo, la giovane ragazza attualmente è fidanzata con Yan Gobi, l’uomo che nel 2021 le ha proposto di sposarla quando si trovavano in vacanza in Kenya. Dando un rapido sguardo ai social media, però, di foto del matrimonio ancora non c’è traccia: che i due si debbano ancora effettivamente sposare? Non c’è certezza, ma a giudicare dalle varie fotografie postate sul suo profilo Instagram (@brigittacazzato) i due sembrano davvero molto felici insieme. Rimanendo sul tema social, la figlia di Loredana Lecciso è molto attiva: il suo profilo Instagram è infatti seguito da 12.000 follower, per un totale di circa 633 post pubblicati. Nei vari contenuti che pubblica compaiono foto di grandi viaggi meravigliosi e di località naturali incredibili. Pensate che Brigitta Cazzato in passato è partita spesso come volontaria per l’Africa, con l’obiettivo di aiutare le persone in difficoltà. In passato ha anche collaborato con il brand Me and Roho, che ha il grande obiettivo di realizzare abiti in maniera etica e sostenibile, sempre per aiutare anche chi nel mondo ha più problemi.

Se invece si guarda la bio del suo profilo Instagram, si può notare un link a un sito web e il tag a un altro profilo: si tratta del brand Amani Yani, che a quanto pare è stato proprio pensato dalla stessa Cazzato. Anche in questo caso si parla di moda sostenibile interamente fatta a mano in Kenya, la sua seconda casa. Mentre il sito web è ancora in fase di costruzione, il profilo social del brand è già attivo e conta già quasi 5000 follower.

Il rapporto madre-figlia: amore infinito

Quello tra Loredana Lecciso e la figlia Brigitta Cazzato è un rapporto tipico tra mamma e figlia. Tra le due donne scorre un amore infinito e un grande rispetto. Lecciso non ha potuto nascondere anche il suo forte desiderio di volere diventare nonna: «Brigitta non è incinta al momento, ma per me sarebbe una gioia meravigliosa diventare nonna» – aveva dichiarato tempo indietro in un’intervista. Il desiderio della mamma per la figlia? Quello di vivere un’esistenza bella e il più lineare possibile.