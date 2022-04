Dopo l’addio di suo fratello Jeremias all’Isola dei Famosi 2022, Cecilia Rodriguez ha scritto una serie di messaggi per esprimere la sua vicinanza al fratello.

Cecilia Rodriguez dalla parte di Jeremias

Jeremias Rodriguez ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi 2022 e come sempre sua sorella Cecilia si è detta solidale con lui.

“Ha detto che non gli piace fare i reality perché non gli piace la gente che c’è dietro, le liti, la falsità. E non gli piace sporcare gli altri per avere 5 minuti più in video. Bravo però, hai avuto due pa…e così. Non devi avere l’approvazione di nessuno tantomeno del pubblico. Noi ti amiamo così come sei. Potrei parlare tantissime ore dell’Isola, ci sono tantissime cose dietro, davanti… ma basta, sei uscito e sono contentissima”, ha scritto la modella, e ancora:

“Mio fratello ha preso una bellissima decisione.

Jeremias ha lasciato definitivamente L’Isola, ha capito che non è il suo mondo. Io devo dire che sono fiera di lui (…) Jere è una persona speciale e rara, tante volte la pensa in modo diverso. Ha preso la decisione migliore, mollare e tornare dalle persone che ama. Non devi mostrare più niente“. Sui social, ovviamente, non sono mancate polemiche all’indizio della modella.

Lo sfogo di Jeremias

Prima di lasciare definitivamente l’Isola dei Famosi Jeremias si è abbandonato a un duro sfogo in cui ha ammesso, tra le altre cose, che da oltre 15 anni lui e la sua famiglia sarebbero oggetto di attacchi inutili.

“Sono un Rodriguez e sono 15 anni che io e la mia famiglia subiamo attacchi spesso inutili. Questa situazione non è qualcosa che mi sono cercato, mi è capitata di riflesso. Non ho fatto niente di male, sono un essere umano che in passato ha avuto tanti problemi e li ha affrontati”, ha dichiarato Jeremias prima di dire addio allo show.