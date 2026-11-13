Una guida completa per preparare a casa la classica torta Bertolina, dal taglio dell'uva alla cottura perfetta.

La torta Bertolina è il dolce simbolo dell’autunno nella zona di Cremona, in particolare nella città di Crema. Preparata soprattutto tra settembre e ottobre, quando l’uva fragola raggiunge la massima maturazione, questa specialità rustica combina un impasto morbido con il sapore dolce-acidulo dei frutti. Originariamente una ricetta di contadini, la Bertolina conserva oggi il fascino della semplicità: pochi ingredienti, una tecnica di montaggio lineare e il profumo inconfondibile di una torta che ricorda le vecchie cucine di casa. Scopriamo tutti i passaggi per realizzare una versione casalinga che rispetti la tradizione e sorprenda al palato.

Ingredienti per otto porzioni

Per uno stampo di diametro 22-24 cm occorrono: 400 g di uva fragola (senza noccioli se si preferisce), 250 g di farina 00, 120 g di zucchero, 2 uova, 100 ml di latte, 80 g di burro fuso, 12 g di lievito per dolci, un pizzico di sale e, facoltativamente, un cucchiaino di estratto di vaniglia. A parte, zucchero semolato q.b. per la superficie. Il totale di ingredienti è pensato per una torta che serve circa otto persone.

Procedimento passo dopo passo

Preparazione dell’uva

Lavare delicatamente gli acini sotto acqua corrente, separare i grappoli e scartare quelli danneggiati. Asciugare con un canovaccio pulito o carta da cucina: questa operazione evita che l’acqua in eccesso alteri la consistenza dell’impasto.

Realizzazione dell’impasto

In una ciotola capiente, rompere le uova e aggiungere lo zucchero. Con una frusta elettrica, montare fino a ottenere un composto chiaro e leggermente spumoso. Versare il burro fuso precedentemente intiepido, poi il latte e, se gradito, l’estratto di vaniglia. Setacciare farina 00 e lievito per dolci e incorporarli gradualmente, mescolando fino a formare un impasto denso e omogeneo. Aggiungere un pizzico di sale per equilibrare la dolcezza.

Integrazione dell’uva e cottura

Unire due terzi degli acini di uva fragola all’impasto, mescolando delicatamente con una spatola per non romperli. Imburrare e infarinare lo stampo, oppure rivestirlo con carta da forno. Versare il composto, livellare la superficie e distribuire gli acini rimanenti, premendoli leggermente. Spolverare con zucchero semolato, che formerà una crosticina dorata in cottura. Infornare in un forno statico pre-riscaldato a 180 °C per 45-50 minuti, verificando la cottura con uno stecchino inserito in un punto privo di frutta; dovrà uscire asciutto.

Segreti per una Bertolina soffice e profumata

Il vero protagonista rimane l’uva fragola: scegliete grappoli maturi, dal colore intenso e con acini sodi. L’aroma di questo vitigno, più marcato rispetto a quello da tavola, si libera durante la cottura, conferendo al dolce una nota fresca e leggermente acidula. È fondamentale mantenere un impasto denso: un composto troppo liquido spinge gli acini verso il fondo, rendendo la torta sbilanciata. Distribuire parte dell’uva anche sulla superficie permette al succo di caramellarsi, creando un contrasto croccante-morbidità. Se si desidera una texture più delicata, è possibile rimuovere i semi, ma ciò richiede più tempo e leggermente modifica il risultato finale.

Conservazione e consumo

Una volta raffreddata, la torta Bertolina si conserva in un contenitore chiuso a temperatura ambiente per circa due giorni, purché il clima sia fresco e asciutto. Per prolungare la freschezza, è consigliabile riporla in frigorifero, avvolta in pellicola trasparente o in un contenitore ermetico: durerà 3-4 giorni. Prima di servirla, lasciate che torni a temperatura ambiente per valorizzare il profumo e la morbidezza. La Bertolina è ideale per colazione, merenda o come dessert dopo pasto, sia tiepida sia a temperatura ambiente.