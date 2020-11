Partita da Tiktok e in poco tempo grazie alle sue frasi tormentone è diventata una vera e propria star dei social, in particolar modo di Instagram: ecco chi è Carima di tutto e di più.

Carima di tutto e di più: chi è?

Carima di tutto e di più è un vero fenomeno di internet. Il suo personaggio spopola quotidianamente sulle pagine Instagram che si occupano di trash. Le sue frasi sono ormai un cult e su di esse si realizzano dei meme che diventano istantaneamente virali. Come molti altre tiktoker, il social è stato un punto di partenza per farsi conoscere.

Carima è il personaggio, Karin è la persona. Dietro alla facciata spavalda e sicura di Carima, che con i suoi video su TikTok, Instagram e Youtube, fa divertire migliaia di utenti, si cela in realtà una giovane ragazza di 27 anni con tanta voglia di fare.

Karin lavora infatti in una casa di riposo in provincia di Viterbo e sogna di diventare operatore socio sanitario in ambito ospedaliero, professione per la quale sta studiando. Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa che Carima ha una figlia con la quale vive in una casa famiglia.

La sua verve ironica e la sua personalità forte emergono ogni domenica su RadioCento. Carima infatti cura la rubrica “La posta di Carima” e persone con problematiche d’amore e di vita si rivolgono a lei per avere dei consigli.

Proprio in questo contesto è nato il suo tormentone più conosciuto: “Tapinderc**o”.

Visto il suo crescente successo, ha partecipato in veste di attrice anche a una puntata della trasmissione Forum condotta da Barbara Palombelli su Canale 5.

I tormentoni e i meme

Carima è ormai conosciutissima sui social, grazie soprattutto a una frase che è diventata ormai un meme. “Anna, Giorgia, Emily: Tapinderc**o, amica mia” è l’esempio di come su internet una semplice frase possa divenire, senza apparente motivo, super virale.

L’origine di questo meme è in realtà casuale e Carima l’ha raccontato più volte al suo pubblico. Nel corso di una puntata della sua rubrica su RadioCento sono arrivate tre diverse e-mail, da Giorgia, Anna ed Emily, in cui le ragazze chiedevano consigli su tematiche d’amore.

La risposta è ormai nota e in poco tempo ha contribuito a creare il personaggio di Carima di tutto e di più.

Attualmente Carima su Instagram vanta 360 mila followers, un numero sicuramente destinato a crescere. Quotidianamente interagisce con il suo pubblico, mostrandosi principalmente nelle Ig stories e nelle Ig Tv. Con un inconfondibile accento romano racconta ciò che le succede e risponde alle domande dei followers dando consigli, sempre dietro una grossa corazza da dura.