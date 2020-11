Da TikTok ad X Factor 2020, chi è Blue Phelix il giovane cantante che con il suo inedito South Dakota è riuscito a convincere Emma Marrone che lo ha voluto nella propria scuderia di under uomini.

Chi è Blue Phelix

Blue Phelix è il nome d’arte di Francesco Franco, giovanissimo ragazzo pugliese, classe 1999.

A soli quattro anni si trasferisce a Livorno insieme alla famiglia, ma il più grande cambiamento nella sua vita avviene quando, appena maggiorenne, decide di trasferirsi in Inghilterra dove attualmente vive. È proprio in Inghilterra che Blue Phelix affronta un ulteriore cambiamento nella sua vita, decidendo di prendere per mano il proprio lato femminile, indossando abiti tipicamente da ragazza e facendosi crescere i capelli.

Francesco, o meglio, Blue Phelix è molto conosciuto ed apprezzato su TikTok, social attraverso cui ha sempre palesato il suo lato femminile, trasformandolo nel suo punto di forza e incoraggiando altri ragazzi e ragazze a vivere in modo sereno il periodo di transizione.

La vita di Blue Phelix è fortemente caratterizzata dalla musica e da uno stile prettamente pop. Prima di X Factor, ha partecipato nel 2011 a I sogni son desideri aggiudicandosi il primo posto e nello stesso anno si esibisce anche a Ti lascio una canzone. Qualche anno dopo ha anche preso parte al talent My Camp Rock 2, trasmesso su Disney Channel.

Il percorso ad X Factor

Blue Phelix è molto giovane, ma ha dimostrato più volte di saper reggere benissimo un palco importante come quello di X Factor. Oltre che per il suo talento musicale pop, fresco e travolgente, Blue Phelix ha conquistato non solo i giudici, ma anche il pubblico con la sua spontaneità che si trasforma anche in coraggio, davanti a scelte così importanti come la presa di consapevolezza di ciò che si è davvero.

È proprio durante la sua prima esibizione sul palco di X Factor che il giovanissimo talento ha affermato di non aver paura a mostrarsi in tutto se stesso, incoraggiando chi si trova nella sua stessa situazione a fare altrettanto. Blue Phelix, nonostante la giovane età ha dato una grande lezione di vita, mostrando come ci si può sentire sicuri e belli anche indossando, letteralmente, abiti a cui la società ha conferito un genere, che non è detto che sia quello “giusto” per se stessi.

