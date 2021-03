Come accade spesso ai figli d’arte, la naturalezza davanti alla telecamera è questione di DNA. L’amore per lo spettacolo scorre nel sangue e non è quindi strano che figli di personaggi più o meno famosi, decidano di percorrere le stesse orme dei genitori.

È il caso di Camilla Diana, e anche dei suoi fratelli. Ma scopriamo di più sulla giovane attrice.

Chi è Camilla Diana

Camilla Diana nasce il 17 aprile del 1990 a San Gimignano, in provincia di Siena, sotto il segno dell’Ariete. I suoi genitori sono l’attrice Maria Toesca e il regista Riccardo Diana apparso anche in soap opera come, tra tutte, “Il paradiso delle signore”, “Il bello delle donne 2” e “Don Matteo”.

Come lei, anche i suoi fratelli Nicolò e Matilde Diana, hanno scelto la carriera attoriale.

Dei suoi studi e della sua vita privata non si sa ancora nulla. Ma possiamo però risalire alla sua carriera grazie alle sue partecipazioni sul grande schermo, in tv ed anche a teatro.

Il debutto nel mondo dello spettacolo

La sua carriera inizia a teatro. Sul palco prende parte a diversi spettacoli, tra cui “Il cavaliere della città scomparsa”, diretto proprio dal padre Riccardo Diana. Il debutto sul grande schermo arriva nel 1999, quando Camilla recita ne “Il tempo dell’amore”, per la regia di Giacomo Campiotti.

Camilla Diana arriva successivamente anche in televisione, su Canale 5, recitando in due puntate di “Donne sbagliate” e nella seconda stagione della miniserie “Caterina e le sue figlie”, accanto alla grande attrice Virna Lisi. Successivamente si sposta in Rai, per cui ricordiamo una sua apparizione, anche in questo caso, in due puntate della miniserie di Rai 1 “Chiara e Francesco”. Camilla poi, si cimenta in tutt’altro tipo di recitazione, quella dedicata ai bambini. Nel 2013 la vediamo infatti prestare voce e volto ad Amina Lucente, la genietta della “Melevisione”, il programma per bambini in onda su Rai Yoyo.

La carriera nelle serie tv

Tra le serie tv a cui Camilla Diana ha preso parte, una giusta menzione va data anche a “Il peccato e la vergogna”, che ha visto la partecipazione di attori di fiction molto importanti per la storia della televisione italiana contemporanea, come la modella e attrice Manuela Arcuri, il torinese Gabriel Garko, Massimiliano Morra, poi concorrente del Grande Fratello Vip e la semifinalista del reality di Canale 5, Adua Del Vesco, all’anagrafe Rosalinda Cannavò.

Camilla Diana torna in tv con “Le indagini di Lolita Lobosco”, la serie tv trasmessa da Rai 1 che si ispira ai romanzi di Gabriella Genisi e che vede recitare nel ruolo di protagonista Luisa Ranieri, attrice e moglie di Luca Zingaretti, il “Commissario Montalbano” della televisione.