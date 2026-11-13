Astra Make-Up presenta la linea autunno 2026 con fondotinta, blush mousse e rossetti liquidi dal 90% di ingredienti naturali.

Lancio autunnale di Astra Make-Up propone una serie di prodotti pensati per valorizzare il viso e le labbra nella stagione più fredda dell’anno. La gamma comprende un fondotinta mat, un blush in mousse, un rossetto liquido matte e una linea skincare focalizzata nella pulizia e nella correzione delle imperfezioni. Tutti gli articoli sono formulati con una percentuale elevata di componenti di origine naturale, superando il 90% nei casi più significativi.

Mat&Gentle Foundation e Mat&Gentle Mousse Blush: texture vellutata e finish opaco

Il nuovo Mat&Gentle Foundation si distingue per una texture fluida, quasi setosa, che risulta sensazionale al tatto. Il risultato è un finish mattissimo che controlla la lucentezza senza indebolire la luminosità naturale della pelle. La coprenza varia da media a alta, permettendo di modulare l’effetto in base alle esigenze.

Le 9 sfumature della Foundation

La palette offre 9 nuance con sottotoni neutri, freddi e caldi, pensate per adattarsi a una vasta gamma di incarnati. La tonalità 03 è una delle opzioni più versatili, adatta a pelli dall’aspetto medio-freddo.

Le 5 tonalità del Mousse Blush

Il Mat&Gentle Mousse Blush è caratterizzato da una consistenza ariosa che si fonde immediatamente sulla pelle. Disponibile in cinque colori ispirati al balletto – Plié (lilla freddo), Tulle (rosa delicato), Warm-Up (pesca naturale), Low Key (marrone rosato) e Arabesque (berry intenso) – il prodotto può essere applicato anche con le dita, garantendo un risultato modulabile.

Pure Beauty Mat Liquid Lipstick: colore intenso e formula naturale

Il nuovo rossetto della linea Pure Beauty è un liquido matte che unisce copertura totale a una sensazione vellutata. La sua composizione supera il 90% di ingredienti di origine naturale, includendo oli di argan e di camelia, oltre alla vitamina E, per nutrire le labbra durante l’inverno.

Le 5 colorazioni ispirate alla terra

Le tonalità disponibili sono Bloom (nude rosato), Dune (nude caramello), Ember (nude mattone), Poppy (rosso freddo) e Merlot (rosso vino). Ogni colore prende il nome da elementi naturali, enfatizzando il legame tra bellezza e ambiente.

Linea Reset Your Skin: esfoliante, siero e trattamento anti-imperfezioni

Il segmento skincare di Astra, Reset Your Skin, comprende tre prodotti pensati per una routine completa. L’esfoliante liquido contiene niacinamide e acido salicilico, garantendo una pulizia delicata con 92,2% di ingredienti naturali. Si applica su viso asciutto con un dischetto di cotone, senza necessità di risciacquo.

Siero viso antimacchie

Il siero antimacchie sfrutta niacinamide, alfa-arbutina ed estratto di alga bruna per uniformare il tono cutaneo. Gli alfa-idrossi (AHA) levigano la superficie, lasciando una texture gel fresca. La formula è composta per 93,6% da ingredienti di origine naturale.

Trattamento localizzato anti-imperfezioni

Il trattamento anti-imperfezioni è dotato di una penna di silicone per una precisione migliore su brufoli, rossori o zone lucide. La miscela di eritritolo, estratti di manuka, pepe nero e magnolia agisce rapidamente, mantenendo il 96,3% di componenti naturali.

Tutti i prodotti della collezione autunnale sono disponibili sul sito ufficiale di Astra Make-Up e presso i rivenditori autorizzati.