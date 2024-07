Quante volte si è sposata Brigitte Bardot? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Brigitte Bardot: i matrimoni dell’attrice

Brigitte Bardot è una delle attrici più conosciute al mondo. B.B. ha fatto parlare di sé non solo per la sua bellezza e per le sue doti di attrice, ma anche per la sua vita privata, basta pensare che si è sposata per ben quattro volte. Il primo matrimonio risale ha quando Brigitte aveva appena 19 anni, nel 1952, con il regista e sceneggiatore francese Roger Vadim. Il matrimonio dura cinque anni, durante i quali però la Bardot frequenta anche altri uomini, come per esempio l’attore Jean Louis Trintignant. La loro relazione termina poi a causa della distanza nel 1957, anno in cui B.B. divorzia da Vadim. Jacques Charrier è il secondo marito Brigitte Bardot. Jacque e Brigitte si sono conosciuti durante le riprese del film “Babette va alla guerra”, si sono innamorati e si sono sposati il 18 giugno del 1959. Il loro matrimonio attirò l’attenzione dei media di tutto il mondo. L’anno dopo, nel 1960, nacque Nicolas-Jacques Charrier. Nel 1963 il matrimonio tra Brigitte Bardot e Jacques Charrier terminò. L’uomo ottenne la custodia del figlio, cresciuto poi con la seconda moglie, France Luois Dreyfus. Nicolas attualmente vive in Norvegia ed è padre di due figlie. Brigitte Bardot non ha mai nascosto che la gravidanza non era desiderata in quel momento, gravidanza portata a termine poiché a quei tempi l’aborto non era consentito. La nascita del figlio è stata anche una delle cause della fine del matrimonio con Jacques Charrier, tanto che Brigitte lo tradisce nel 1960 sul set del film “La verità”, con l’attore Samy Frey. Nel 1962 Brigitte Bardot e Jacques Charrier si separano e, nel 1966, B.B. si sposerà per la terza volta con il playboy tedesco Gunter Sachs, da cui divorzierà solamente due anni dopo. Il quarto matrimonio arriva vent’anni dopo, quando B.B. sposa l’esponente politico del Fronte Nazionale Bernard d’Ormale nel 1992, con il quale è ancora sposata.

Brigitte Bardot, chi è il figlio Nicolas Charrier

Come abbiamo appena visto, Brigitte Bardot è stata sposata per ben quattro volte, ma ha avuto un solo figlio, Nicolas Charrier, nato nel 1960 dal secondo marito. Alla separazione dei genitori, Nicolas andò a vivere con il padre, che ottenne la custodia e lo crebbe assieme alla nuova moglie France Louis Dreyfus. Nicolas ha studiato Economia a Parigi e ha sempre avuto una forte passione per la musica e ha poi intrapreso una carriera nella modellistica. Il rapporto con la madre è sempre stato difficile, tanto che quando si è sposato, nel 1984 con Ann Lyn Bjerkan, ex top model norvegese, non l’ha invitata al matrimonio, causando a B.B. un grande dolore. Nicolas attualmente vive in Norvegia, ed è padre di due figlie, Thea e Anna, che a loro volta hanno avuto dei figli. Ancora oggi i rapporti sono difficili, ma l’attrice francese ha comunque affermato che i due si sono riavvicinati.

