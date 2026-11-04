Scopri le tendenze dei tagli corti più audaci per l’autunno 2026 e come renderli unici

L’autunno 2026 ha riportato i tagli corti al centro della scena fashion, dimostrando che la brevità dei capelli non è affatto un limite ma una tela su cui sperimentare. Dalle passerelle di Milano alle strade di Londra, le acconciature di pochi centimetri hanno guadagnato spazio, con forme più articolate, colori più audaci e tecniche di styling che ne valorizzano la personalità.

Il risultato è una vera e propria rivoluzione: i pixie non sono più solo pratici, ma diventano veri e propri statement di stile; i bob assumono volumi e texture che sfidano la tradizione. In questo articolo esploriamo le proposte più interessanti emerse durante la Fashion Week e offriamo consigli concreti per adattarle al proprio look quotidiano.

Le nuove forme corte dalla sfilata di Milano

Tra le novità che hanno dominato la passerella milanese spicca il curtain crop, un taglio che crea una linea a tendina distribuita su entrambi i lati della testa, perfetto per chi vuole mantenere la praticità del corto ma desidera un effetto drappeggiato. A Londra, il chuncky bob ha conquistato le strade: una versione più spezzata del classico bob, con ciocche irregolari che aggiungono movimento e un’aria disinvolta. Al contempo, la silhouette ispirata allo bixie – incrocio tra bixie e pixie – porta la struttura al massimo, con volume nella zona superiore e lati rasati, creando un contrasto netto tra lunghezze.

Cinque idee per personalizzare i tagli corti questo autunno

Riga laterale asimmetrica

L’asimmetria è la chiave per dare dinamicità a qualsiasi taglio corto. Una riga di lato, anche su un pixie piatto, anima la chioma e crea l’illusione di maggior volume. Si può mantenere al naturale per un look casual oppure fissare con gel lucido per un’espressione più definita.

Colori statement

I capelli corti sono la tela perfetta per sperimentare tonalità vivide. Il rame arancione domina la stagione, offrendo un calore che risalta anche su capigliature molto corte. Per chi preferisce il contrasto, il platino ritorna in prima linea, creando un effetto luminoso capace di catturare l’attenzione.

Effetto bagnato ultra-texturizzato

Un look wet ben dosato trasforma il cut in una dichiarazione di modernità. Dopo lo shampoo, applicare una piccola quantità di mousse eccessivamente lucida, poi asciugare con diffusore per ottenere una finitura umida ma definita. L’effetto può variare da un semplice riflesso lucido a un vero e proprio wet look completo.

Mini raccolto con fermagli delicati

Il mini raccolto riscopre spazio sui tagli ultra corti, grazie a fermagli sottili e minimalisti. Un ciuffo laterale può essere avvolto delicatamente e fissato con una pinza chic, aggiungendo un tocco di femminilità senza appesantire la silhouette.

Volume in chioma ultra corta

Un pizzico di volume nella parte superiore è l’omaggio agli anni ’80, ma reinterpretato in chiave moderna. Bastano pochi centimetri di capelli e una buona pasta modellante per creare ciuffi voluminosi, anche su un pixie minimalista, trasformando la testa in un vero punto focale.

Consigli pratici per realizzare lo styling

Per chi desidera sperimentare questi trend, la chiave è la cura della texture: utilizzare prodotti a base di oli naturali mantiene i capelli morbidi e pronti a modellarsi. Un spray fissante leggero è ideale per la riga laterale, mentre per l’effetto bagnato è consigliato un gel a effetto seta. Infine, quando si sceglie il colore, affidarsi a un professionista garantisce una copertura uniforme e una durata più lunga, specialmente su tagli di pochi centimetri dove ogni sfumatura è visibile.