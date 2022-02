Blanco è uno degli artisti più seguiti del momento e sono in tanti a non vedere l’ora che si esibisca sul palco di Sanremo 2022. Il cantante, da sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, di recente ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con la fidanzata, Giulia Lisioli.

Blanco e la fidanzata

Blanco è da sempre restio a parlare della sua vita privata in pubblico e infatti, quando il cantante ha raggiunto il successo, la fidanzata Giulia Lisioli ha reso privati i suoi canali social e ufficiali e si è mostrata molto di rado in compagnia del musicista in pubblico. Di recente, in un’intervista radiofonica, Blanco ha confessato che sarebbe molto legato alla ragazza che, come lui, è originaria del Bresciano.

“Sì, ho la fidanzata e ci tengo. È bello perché l’ho conosciuta in una fase in cui non facevo ancora questo. Ed è bello perché a lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente, si può dire? È una ragazza delle mie parti”, ha dichiarato il cantante. Il nome della fidanzata è per l’appunto Giulia Lisioli, ma di lei non si sa praticamente nulla per quanto riguarda la sfera lavorativa.

Blanco e la fidanzata: chi è Giulia Lisioli

Originaria della provincia di Brescia, Giulia Lisioli è lontana dal mondo dei riflettori e non è dato sapere con esattezza quale lavoro svolga. Lei e Blanco sarebbero legati già da diverso tempo e infatti è stato lo stesso cantante a svelare che avrebbe conosciuto la fidanzata molto tempo prima di raggiungere il successo.

Blanco e la partecipazione a Sanremo 2022

Blanco salirà sul palco del Festival di Sanremo 2022 in compagnia di Mahmood e con il brano Brividi. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sull’esibizione dei due e su chi sarà il vincitore di questa nuova edizione della kermesse.