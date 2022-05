Il 15 maggio 2022 si sono tenuti i Billboard Music Awards 2022. L’evento è passato un po’ in sordina, soprattutto in Italia, ma come ogni anno erano presenti le star più famose del mondo e anche i nostri italianissimi Maneskin.

Oltre ai grandi vincitori della serata, come Drake, Lady Gaga, Taylor Swift e Doja Cat, erano presenti anche Ed Sheeran, Travis Scott, Florence and the Machine, Becky G e Megan Thee Stallion. Ma quali sono i vincitori dei Billboard Music Awards 2022? Scopriamolo insieme.

Billboard Music Awards 2022: tutti i vincitori

I vincitori principali

Il rapper Drake ha ottenuto statuette per la categorie Top Artist, Top Male Artist, Top Rap Artist, Top Rap Male Artist, Top Rap Album, diventando uno degli artisti con più vittorie della serata. I BTS, il gruppo coreano pop di fama mondiale, ha portato a casa: Top Duo/Group. Top Song Sales Artist, Top Selling Song con Butter.

La giovanissima Olivia Rodrigo invece ha vinto le categorie Top New Artist, Top Female Artist.

Top Hot 100 Artist, Top Streaming Songs Artist, Top Radio Songs Artist e Top Billboard Global 200 Artist, ma anche Top Billboard 200 Album con SOUR.

Doja Cat ha vinto la categoria Top R&B Artist e Top R&B Album con Planet Her, Top Viral Song con SZA per Kiss Me More. Taylor Swift non ha portato a casa tantissime vittorie come al solito, ma ha comunque portato a casa molti premi: ha vinto la Top Billboard 200 Artist. Top Country Artist e Top Country Female Artist con Red (Taylor’s Version).

I Maneskin hanno portato a casa il premio per la categoria Top Rock Song con Beggin, mentre ha vinto la categoria Top Dance/Electronic Artist. I Rolling Stone hanno vinto Top Tour e il Top Rock Tour con il loro No Filter Tour. Top R&B Male Artist è vinto da The Weeknd, mentre il Top R&B Tour da Bruno Mars, con il suo tour al Park MGM. La Top Rap Female Artist è invece Megan Thee Stallion, mentre il Top Rap Tour è il The Millenium Tour 2021 di Omarion & Bow Wow.

Gli altri vincitori

Il Top Country Male Artist è Morgan Wallen, mentre il Top Country Duo/Group è Dan + Shay. Eric Church con il Gather Again Tour ha vinto il Top Country Tour. Il gruppo dei Glass Animals ha vinto il Top Rock Artist. Top Latin Artist e Top Latin Male Artist è Bad Bunny. mentre la Top Latin Female Artist è Kali Uchis. Top Latin Duo/Group sono Eslabon Armado e il Top Latin Tour è quello dei Los Bukis, Una Historia Cantada Tour.

Il Top Rock Album è Scaled and Icy dei Twenty One Pilots, mentre il Top Latin Album è KG0516 di Karol G. La Top Hot 100 Song, Top Streaming Song. Top Billboard Global 200 Song, Top Billboard Global (Excl.U.S.) Song e Top Collaboration sono vinte da The Kid Laroi & Justin Bieber con Stay.

Top Radio Song è Levitating di Dua Lipa. Infine, Top Rap Song è Lil Nas X ft. Jack Harlow con Industry Baby, mentre la Top Latin Song è Telepatia di Kali Uchis e la Top Dance/Electronic Song è Cold Heart – PNAU Remix di Elton John e Dua Lipa.