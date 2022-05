Il programma condotto da Enrico Papi, Big Show, non verrà trasmesso come previsto giovedì 5 maggio ma la messa in onda dell’ultima puntata verrà rinviata.

Big Show: quando sarà trasmessa l’ultima puntata

Big Show, lo show condotto da Enrico Papi, è stato mandato in onda i giovedì mentre questa volta, in vista dell’ultima puntata, il programma sarà stato rinviato a domenica 8 maggio 2022.

Il giovedì sera il programma di Enrico Papi era stato mandato in onda in contemporanea con Don Matteo e i risultati in fatto di share per Mediaset non sarebbero stati strabilianti: il programma aveva portato a casa infatti uno share del 10%, mentre le precedenti puntate erano state seguite da una media di 1.502.000 di spettatori e gli avevano permesso di ottenere uno share pari al 9,53%.

Enrico Papi: la lontanza dalla tv

Enrico Papi è stato per diverso tempo lontano dal piccolo schermo e lui stesso a seguire ha svelato:

“Quando fai questo mestiere c’è sempre chi cerca di eliminarti e distruggerti, è una guerra fratricida: non esistono amici”, e ancora: “E così quando cominci a prenderne parecchie è meglio uscire di scena, per rientrare nel momento in cui il clima diventa più sereno”.

Il conduttore è sposato dal 1998 con Raffaella Schifino, madre di sua figlia Rebecca.

Lui stesso ha svelato di essersi concentrato soprattutto sulla sua famiglia a seguito del suo “addio” al piccolo schermo. E in tanti si chiedono cosa riserverà per lui il futuro dal punto di vista della carriera in tv.