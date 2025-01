Una battaglia personale e pubblica

Bianca Balti, una delle modelle più iconiche del nostro tempo, ha recentemente condiviso la sua esperienza devastante con il cancro alle ovaie, diagnosticato quando era già al terzo stadio. In un lungo post sui social media, ha aperto il suo cuore, rivelando le paure e le incertezze che ha affrontato dopo la diagnosi. Con una lunga cicatrice sullo stomaco e senza capelli, ha dichiarato di non incarnare più lo stereotipo della modella, ma ha scelto di affrontare questa sfida con coraggio e determinazione.

Il valore oltre l’aspetto

La top model ha sempre associato il suo valore professionale alla sua immagine, ma la malattia l’ha costretta a riconsiderare questa connessione. “Essere costretta a letto mi ha fatto capire che associo pesantemente la mia autostima alla produttività”, ha confessato. Nonostante le difficoltà, Bianca ha trovato la forza di rialzarsi e di continuare a lavorare, dimostrando che la bellezza non è solo esteriore, ma risiede anche nella resilienza e nella capacità di affrontare le avversità.

Un nuovo progetto: Turning Heads

In risposta alla sua esperienza, Bianca ha lanciato un nuovo progetto chiamato ‘Turning Heads’. Questo lavoro rappresenta non solo un modo per sentirsi di nuovo ‘normale’, ma anche un tributo al supporto ricevuto dalla sua squadra e dai talentuosi designer e fotografi coinvolti. “Ho chiamato la mia incredibile squadra e ho espresso il mio bisogno di sentirmi di nuovo ‘normale’ attraverso il lavoro”, ha spiegato. Gli scatti che accompagnano il suo post, realizzati dalla fotografa Lucrezia Ganazzoli, catturano un momento di vulnerabilità e forza, esplorando il delicato equilibrio tra etereo e audace.

Un futuro luminoso

Bianca Balti non è solo una modella, ma un simbolo di speranza e resilienza. La sua storia è un promemoria che, anche nei momenti più bui, è possibile trovare la luce e continuare a brillare. Con il suo nuovo progetto e la partecipazione come conduttrice al Festival di Sanremo 2025, Bianca dimostra che la vita continua, e che ogni sfida può essere affrontata con grazia e determinazione.